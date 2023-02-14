İzmir Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen hayvanları unutmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde 126 köpek, 101 kedi, 8 papağan, 6 muhabbet kuşu, 3 kanarya ve çok sayıda kümes hayvanını enkazdan kurtararak tedavi etti. Sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgelerine desteğini sürdürüyor. İzmir’den giden ekipler arama kurtarma çalışmaları kapsamında ulaşılabilen hayvanların tedavilerini yapıyor, bakımlarını ve beslenmelerini sağlıyor.



Depremin hemen ardından ekipler yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı mobil sağlık aracı, 6 Şubat'ta 2 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 2 hayvan bakıcısı ve 2 ekip şoförü olmak üzere toplam 8 personelle bölgeye yola çıktı. 126 köpek, 101 kedi, 8 papağan, 6 muhabbet kuşu, 3 kanarya ve sayısız kümes hayvanını enkazdan kurtardı ve tedavilerini yaptı. Ekipler bu süreçte 3 ton mama dağıttı.

Bölgedeki hasarlı binalarda mahsur kalan hayvanların kurtarılmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin merdivenli araçları da kullanıldı.