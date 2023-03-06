İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçları yolda bırakmıyor

Günlük yaşamın tamamen değişime uğradığı deprem bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri aksayan tüm hizmetleri yerine getirmek için farklı birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, zaman zaman yolda kalan vatandaşlara da teknik destek sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde gölge belediyecilik anlayışıyla tüm birimleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir’in Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Hatay’da gün içinde arızalanan sivil veya kamuya ait araçlara tamir desteği de veriyor. Bölgede kamyon araç tamircisi olarak görev yapan Hayri Serçekuş, ekibiyle 100’ün üzerinde araca müdahale ederek teknik destek verdiklerini ifade ederek, “Burada sırf kendi araçlarımız değil, sivil araçlar da dâhil olmak üzere belediyeler de ne talep ederse koşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Faydalı oluyorsak ne mutlu bize”

Deprem iletişim grubu kurduklarını belirten Serçekuş, “Arızalanan araçların bilgileri şefimize veya bir şekilde bize geliyor. Görüyoruz ve müdahale ediyoruz. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş’ta araçlarımız var. Bize telefon geldiği takdirde herkese yetişemeye çalışıyoruz. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’den ve diğer amirlerimizden Allah razı olsun. Buradaki ihtiyacı olan insanlara katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü depremdeki insanları görünce evimizde yemek yiyemiyorduk. Buraya gönüllü geldik” diye konuştuk.