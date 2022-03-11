İzmir Büyükşehir Belediyesi geleceğin şampiyonlarını seçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8-10 yaşları arasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfederek onları kendilerine uygun branşa yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı”nda üç yılda 5 bin çocuğun hayatına dokundu. 2019’da sportif yetenek ölçümü ile buz patenine yönlendirilen Kuzey ve Rüzgar Bostancı kardeşler Türkiye şampiyonu olmanın yanı sıra uluslararası başarılar da elde etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefi ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 8-10 yaşları arasındaki çocukların sportif yeteneklerini keşfederek onları kendilerine uygun branşa yönlendirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı” üç yılda 5 bin çocuğun hayatına dokundu. 2019’da Kuzey ve Rüzgar Bostancı kardeşler program kapsamında 1 aylık ücretsiz kursun ardından artistik buz pateni branşının altyapısına seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi artistik buz pateni branşı antrenörleri tarafından yetiştirilen Bostancı kardeşler iki yılda Türkiye şampiyonluğu elde etti ve uluslararası yarışmalarda ilk 5 sporcu arasına girmeyi başardı.

30 ilçede mobil yetenek ölçümleri başlayacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, uzman eğitmenler eşliğinde ölçümlerin yapıldığını vurgulayarak “Daha fazla çocuğa ulaşmak ve spora yetenekli çocukları keşfetmek için Kemalpaşa’dan başlamak üzere 30 ilçede ölçüm yapacağız” dedi. Orhunbilge şöyle devam etti: “Çocuğumuz eğer başarılı olamayacağı bir branşla uğraşıyorsa, bir süre sonra mutsuz olup spordan kopuyor. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızı doğru branşa yönlendirdiğimiz zaman spordan kopmamasını sağlıyoruz. Ailenin isteğinden öte çocuğun yeterliliği önemli. Nitekim buz pateninde çok başarılı olan çocuklarımız var ve buradan çıkan çocukların başarı oranları da giderek artıyor. Bu proje özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yakından takip ettiği bir proje. Biz spor kültürünü topluma yaymak istiyoruz. Bunun için de çocuklardan başlamak gerekiyor. Ne kadar ölçüm yapabilirsek İzmir’in spor kültürüne o kadar katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Bizim için çok büyük bir avantaj”



Çocuklarını yetenek ölçümüne getiren velilerden Gülfem Kaymak, “Benim kızım 8 yaşında ve bir spora yönlendirmek istiyorum. Sporun çocuklar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da bir fırsat olarak gördük. Kurstan kursa çocuğumuzu taşıyacağımıza belli bir yeteneği varsa keşfedilsin ve ona yoğunlaşalım istedik. Bu da önemli bir imkan sundu bize ve değerlendirdik. Bizim için hem maddi anlamda hem de zaman anlamında büyük bir avantaj bu. Burada yapılacak yönlendirme sonucunda çocuğumu yetenekli olduğu branşa yönlendireceğim ve profesyonelleşmesi için elimden gelen çabayı göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Bir diğer veli Seval Çöllü ise, “Yetenek ölçümü için 8 yaşında kızımı getirdim. Çeşitli dallarla ilgileniyoruz fakat böyle bir imkân sunuldu. Eğitmenlerin ilgi ve alakalarından da çok memnun kaldık” dedi.

“Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz”



Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Kuzey ve Rüzgar Bostancı, “Biz jimnastik yapıyorduk. Sportif yetenek ölçümüyle buz patenine yöneldik. Buz pateni yaptığımız için çok mutluyuz. İleride olimpiyatlara girerek milli takımda Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Atamızın ışığında çocuklarımızı yetiştiriyoruz”



Kuzey ve Rüzgar’ın annesi Ayşe Bostancı ise, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sporun her faaliyetiyle uğraşılmasının Türk gençliğinin, milli terbiyesinin ana unsuru olarak saymıştır. Biz de Atamızın tavsiyesine uyarak çocuklarımızı bu şekilde yetiştiriyoruz. Büyükşehir’in sportif yetenek ölçümü sonrası hocalarımızın yönlendirmesiyle çocuklarım buz patenine geçiş yaptı. İyi ki de geçmişiz. Öncelikle tüm programa uyarak, antrenörlerini dinleyerek özveriyle çok güzel başarılar elde ettiler” dedi.

Yetenek verileri ailelere raporlanıyor



Program kapsamında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisindeki Buz Sporları Salonu’na aileleriyle gelen çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yetenek ölçüm uygulamasına katılıyor. Ege Üniversitesi işbirliğiyle yapılan ve bir buçuk saat süren ücretsiz testlerde çocukların ilk önce yağ ölçümü yapılıyor, ardından denge ve esneklik kontrol ediliyor. Uzun atlama, el göz koordinasyonu, kol kuvveti, mekik, 5 metre çeviklik, 20 metre sürat, dikey sıçrama gibi testlere tabi tutulan çocukların hangi branşlarda yetenekli olduğuna dair veriler yüzdelik olarak hesaplanıyor ve rapor olarak velilere sunuluyor. Böylece aileler deneme-yanılma yöntemi yerine çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı buluyor.

Sportif yetenek ölçümü için sportifyetenek@izmir.bel.tr üzerinden randevu almak gerekiyor. Yetenek ölçümü testiyle ilgili ayrıntılı bilgi için 293 30 90 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.