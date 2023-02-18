İzmir Büyükşehir Belediyesi Hatay’da sahra hastanesi kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antakya’da oluşturduğu çadır kentte depremzedelerin tedavisi için mobil ameliyathaneli sahra hastanesini hizmete almaya hazırlanıyor. Revirde depremzedelerin tedavilerini yapan Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekiplerinin aldığı önlemlerle ise salgın hastalıkların önüne geçilmeye çalışılıyor. Başkan Tunç Soyer, “Sağlık hizmetlerinin kapsamını genişleterek kalıcı olarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde hizmet vermek üzere bölgeye yolladığı sayısı bine yaklaşan personel arasında Eşrefpaşa Hastanesi’ne bağlı sağlık ekipleri de bulunuyor. Hatay Expo alanında kurulan koordinasyon merkezinde hekimler muayene ve tedavi hizmetlerini sürdürürken, salgın hastalıklara karşı da önleyici çalışmalar yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şu anda revir olarak hizmet veren, kısa süre içinde sahra hastanesine dönüşecek merkezi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Devrim Demirel ile inceledi. Başkan Soyer, bölgede bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek “Sağlık hizmetimizin kapsamını genişleteceğiz. Bu hizmetleri geçici değil, kalıcı olarak sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Devrim Demirel de röntgen hizmeti ve küçük ameliyatların yapılacağı birimin de sahra hastanesinin yanında kurulacağını söyledi.

Salgın hastalıklara karşı mücadele

Çadır kentteki sağlık durumu hakkında bilgi veren Eşrefpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Öner Özer, “Depremzedelerin sağlığını korumak için buradayız. Salgın hastalıklar en çok yiyecek içecek gibi gıda yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Fakat aldığımız önlemler sayesinde kış döneminde oluşan normal enfeksiyonlar var. Gıda konusunda belediyemiz bütün aşevi prosedürlerini uyguluyor. Ortak hijyenik bir yemek dağıtım sistemi kuruldu. Bunların dışında daha çok kronik rahatsızlıklar ve psikolojik travmalarda artış var. Bu yüzden de gerekli önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hekimler branşlarında muayeneye devam ediyor”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Artun Aydın ise “Yaralı depremzedeleri tedavi ediyoruz. Çocuk hekimi, dahiliye hekimi, enfeksiyon hastalıkları hekimlerimiz var. Onlar da kendi branşlarında çalışmalarını sürdürüyor. Kronik rahatsızlığı olan hastaların ilaçları düzenli veriliyor, muayeneleri yapılıyor. Salgın tehdidine karşın çadırların arasında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Depremzedelerimize hijyen paketleri, maske, eldiven ve dezenfektan veriyoruz” dedi.