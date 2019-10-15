İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı ilk oturumu yapıldı. Harmandalı Katı Atık Tesisi'nin 28 Ekim'de açılacağı bilgisi paylaşılan oturumda meclisten Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamaları da yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu Başkan Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Birleşimde, ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen borçlanma kapsamında görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 50 milyon TL krediye ihtiyacının olduğu, kredi çekilmesi için Başkan Soyer'e yetki verilmesine yönelik önerge komisyona havale edildi. Mecliste ayrıca AK Parti Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle tanıtımı yapılan 'Sıfır Katı Atık' Projesi'nin arama konferansları kapsamına alınmasını teklif etti. Burçin Kevser Tourchıan bu projenin İzmir'de dikkate alınmasını temenni ettiğini vurguladı. Bunun üzerine Soyer, "Ben de sizden bir şey temenni ediyorum. Siz de cumartesi günü yaptığımız temizlik seferberliğine katılın. Arama konferansları devam edecek. İlerleyen günlerde Sağlık, Turizm, Enerji ve Spor başlıklarında yenileri yapılacak" dedi.

'28 Ekim'de açılışı yapılacak'

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Harmandalı Katı Atık depolama tesisiyle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürerek, "Yüz gün sonra elektrik üreteceğiz, sözünün üzerinden 135 gün geçti. Ben yapıldığını görmedim. Yapıldıysa ve üstelik benim ilçemde yapıldıysa ve haberim yoksa bu da benim ayıbımdır" diye konuştu.

Başkan Soyer, "Büyükşehir bürokrasisi rastgele proje yapmaz. Büyükşehir bürokrasisi ince eler sık dokur, son derece titiz çalışır. Sonuna kadar götürür. Türkiye'nin hiçbir belediyesinde olmadığı kadar titiz çalışıyoruz. 100 gün taahhüdümüzün üzerinden 35 gün geçti. Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili firmada sıkıntı var. Bizim kontrolümüz dışında gelişti. Enerji nakil hattı için 45 gün ek süre verdik. 28 Ekim'de açılışı yapılacak" dedi.

Meclisten harekata destek

Meclis toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na da destek mesajları verildi. Tunç Soyer, harekata ilişkin, "Suriye sınırımızda başlayan harekatın bir an önce askerlerimizin canı yanmadan, tamamlanarak hepsinin memleketimize geri dönmesi diliyorum" dedi. Herkesin ciğerinin yandığını da ifade eden Soyer, "En kısa sürede barış diliyoruz. Askerlerimizin vatana dönmesini, kimsenin canının yanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, şunları söyledi:

"İnsanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD-YPG terör örgütünün bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarına zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Belediye Meclis üyeleri olarak destekliyoruz."

'Savaş iki devlet arasında olur'

CHP Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, Atatürk'ün "Savaş mecbur kalınmadıkça, bir cinayettir" sözünü hatırlatarak, "Hiç kimse tabii ki savaşı istemez. Hiçbir ülke savaşmayı istemez. Aslında savaş diplomasinin bittiği yerde başka araçlar kullanılarak yürütülen bir politik girişimdir. En kısa zamanda bu harekat neticelendirilir" ifadelerini kullanınca, AK Parti'li Hızal, Özuslu'nun konuşmasında 'savaş' sözcüğünün geçtiğini belirtip, "Zannedersem Sayın Özuslu'nun dili sürçtü. Savaş, iki devlet arasında söz konusu olur. Dolayısıyla şu anda sınırlarımız ötesinde meydana gelen bir terör operasyonudur. Karşımızda herhangi bir meşru devlet söz konusu değildir. PKK, DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütlerinin ülkemizle alakalı olan tehditlerinin ortadan kaldırılması adına verilmiş bir mücadeledir. Bunu düzeltmek istedim" dedi. Toplantı sonunda oturuma katılan bir grup gencin, meclis birleşimi sona erdikten sonra iş başvuruları için ellerindeki öz geçmişlerini Tunç Soyer'e vermek için bir biri ile yarıştı.