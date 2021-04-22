İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan armağanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Darağaç Sanat Kolektifi sanatçılarının denizdeki yaşamı duvarlarına taşıdığı Mimar Sinan İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkat çekerek, “Biliyoruz ki yapacağımız en kalıcı iş eğitime verdiğimiz destektir” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve sanatçıları desteklemek aynı zamanda eğitime de katkı sunmak için Konak'taki Mimar Sinan İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu’nu muralla (duvar resmi) renklendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin desteğiyle Darağaç Sanat Kolektifinden 5 sanatçı tarafından karşılıklı iki duvardan oluşan toplamda 500 metrekarelik alana akrilik ve sprey boyalarla deniz yaşamının çizildiği okulu ziyaret etti. Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay eşlik etti. Başkan Soyer ve beraberindekileri Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, Mimar Sinan İlkokulu Müdürü İsmail Demir, Müdür Yardımcısı Selma Akın ile öğretmen ve öğrenciler karşıladı.

Başkan Soyer'e destekleri için teşekkür etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı ile yapılan sembolik törende konuşan Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Türkoğlu, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan bir ülkenin kurucusunun izinden yürüyen gençlerin, çok güzel koşullarda, bilimin ışığında sanat ortamında kendini sonsuza kadar geliştireceklerini söyledi. Öğrencilerin bilim ve teknoloji üreteceklerini ifade eden Ali Türkoğlu, “Güzel Türkçemizi dünyaya yayacaklar. Bunu cumhuriyeti teslim eden Ulu Önder Atatürk'ün verdiği ilkelerle öğretmenlerimiz yapacak. Öğretmenlerimiz gençlerimizi aklı hür, fikri hür, vicdanı hür bir şekilde yetiştirecek. Atamızın özlediği, hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak. Bunu yapabilmesi için devletimizin yöneticilerinin, çok değerli yerel yöneticilerimizin bizlere çalışma ortamı vermesi gerekiyor. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibinin hazırladığı bu güzel görüntülerle çocuklarımız eğitim alacağı için teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de öğrencilerin bayramını kutladı. Soyer, “Bugün sizlerle olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bayram aslında hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu gösteren bir bayram. O nedenle anlamı çok daha büyük. Çok daha derin ve dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş bir bayram” dedi. 10 yıl Seferihisar'da görev yaptıktan sonra 2 yıldır da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Başkan Tunç Soyer, “Bu süre içerisinde idrak ettiğim bir gerçek var. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız tüm yatırımların hepsinde çok daha değerli ve kalıcı olanı eğitime verdiğimiz destekle ilgili olanlar. Hiçbir çalışmamız, hiçbir yatırımımız, hiçbir üretimimiz eğitime verdiğimiz destek kadar kalıcı iz bırakmıyor. Bugün belki bir duvarın boyanması ile bir başka okulda belki bir kapının tamir edilmesiyle, başka okullarda tablet veya kitapla, her türlü araç ve gereçle eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki yapacağımız en kalıcı iş eğitime verdiğimiz destektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Soyer'e okula verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.