İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe'nin ismini kullanan bazı kişilerin kentteki meslek kuruluşlarının üyelerini arayarak, 'iftar yemeği verilmesi' veya 'ramazan paketi' için para istediklerinin öğrenildiği belirtilerek, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin ismini kullanan bazı kişilerin kentteki meslek kuruluşlarının üyelerini arayarak, 'iftar yemeği verilmesi' veya 'ramazan paketi dağıtımı' gibi gerekçelerle para talep ettiği öğrenilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun temsil makamındaki kişilerin herhangi bir kişi veya kurumdan bu yönde bir talepte bulunması söz konusu değildir. Önceki yıllarda da farklı örneklerle karşımıza çıkan bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik hukuki süreç başlatılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri adına telefon veya başka bir kanalla ulaşarak, 'hayır', 'yardım' gibi gerekçelerle para talep eden kişilere itibar edilmemesi ve en kısa sürede emniyet yetkililerine bilgi verilmesi rica olunur" denildi.