İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yeni görevlendirmeler yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şirketlerde istifalarla boşalan yönetim kadrolarına atamalar ve görev değişiklikleri yapıldı.

Buna göre Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hasan İkat şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne atandı. Grand Plaza A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Balıkçı ise İZTEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İZENERJİ Genel Müdür Vekili Ali Celal Ergin İZULAŞ Genel Müdür Vekilliğine getirildi. İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Türkoğlu mevcut görevinin yanı sıra şirketin Genel Müdür Vekilliği de yürütecek.

Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken, Metro A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ertan Sayılkan şirketin Genel Müdür Vekilliğine atandı. Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Canbek bu görevi Alev'e devrederken, İZBAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na devam edecek, aynı zamanda Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

İZDOĞA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Özkan Baturu da şirketin Genel Müdür Vekilliğine atandı.