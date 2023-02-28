İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Osmaniye’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genel koordinasyonunu üstlendiği Osmaniye’de çalışmalar sürüyor. Osmaniye merkezinde ve kırsalında aralıksız çalışan ekipler şehri yeniden ayağa kaldırıyor.

Genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “gölge belediyeciliği” hedefiyle kurulan Afet Koordinasyon Merkezi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu’nda kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’nde çalışan birimler, depremin ardından Osmaniye’ye ulaşan ilk belediye olarak bölge halkıyla kardeşlik ve dayanışma köprüsü kurdu.



Günde 5 bin kişiye üç öğün sıcak yemek

Osmaniye'deki İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin sorumluluğu Başkan Soyer tarafından İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'ya verildi. Bölgedeki çalışmalar konusunda bilgi veren birim sorumluları İzmir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerafettin Budak ve İZBETON temsilcisi Yusuf İşbitirici, “Osmaniye’de koordinasyon merkezini başkanımızın önderliğinde kurduk. 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra erzak, çadır, giysi dağıtımını merkezimiz aracılığıyla yurttaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kısa bir süre sonra 200 konteyneri Osmaniye’ye getireceğiz. Kırsalda kalkınma ve göçün engellenmesi için de Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız da kapsamlı bir çalışma yapıyor” diye konuştu.



“Acil Çözüm Ekipleri Osmaniye’nin fotoğrafını çekiyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle Osmaniye’ye hizmet sağladıklarını dile getiren Budak ve İşbitirici şu bilgileri verdi: “Başkanımızın dediği gibi gölge belediyeciliğini Osmaniye’de kurmuş durumdayız. Osmaniye’de İzmir ekipleri var gücüyle çalışıyor. Acil Çözüm Ekipleri de sahada dolaşarak Osmaniye’nin fotoğrafını çekiyor, ihtiyaçları teker teker tespit ediyor. Osmaniye halkı bizi görünce çok büyük bir sıcaklık gösteriyor. ‘Yardımımıza ilk gelen belediye’ diye teşekkür ediyorlar. Başkanımız Tunç Soyer’i de burada görmekten, ona ulaşabilmekten mutluluk duyuyorlar.”



“Bir kişiyi fazladan tok yatırmak bizi mutlu ediyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Osmaniye’de görevlendirdiği Aşevleri Şube Müdürlüğü’nden gıda mühendisi Volkan Ataroğlu, “İzmir’deki aşevimizdeki tüm şartları buraya da uyarladık. Kaliteli ürünler kullanarak kaliteli yemek çıkarıyoruz. Gıdalarda et ve bakliyat ürünlerini kullanmaya önem gösteriyoruz. Besleyici olması, gramajı önemli. Bir kişiyi bile fazladan tok yatırabilmek bizleri mutlu ediyor. Bu hizmeti vermekten onur ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.