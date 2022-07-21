İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihinde gençlerin yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında üniversite tercihi yapmaya hazırlanan gençlere bu yıl da danışmanlık hizmeti sunuyor. 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi ile Urla, Bergama, Ödemiş, Selçuk ve Aliağa’da kurulacak tercih noktalarında uzman rehberler ve akran danışmanları öğrencilere destek verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençleri her alanda desteklemeye devam ediyor. 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Üniversite Tercih Günleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, on gün boyunca Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde, birer gün Urla, Bergama, Ödemiş, Selçuk ve Aliağa’da kurulacak tercih noktalarında uzman rehberler ve çeşitli şehir ve üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan akran danışmanları ile gençlere destek verecek. Bu süre içinde ilgili merkezlere Urla, Bergama, Ödemiş, Selçuk ve Aliağa’dan da öğrencilerin ulaşımı sağlanacak. Tarihler, tercih noktaları ve ilçelerin tercih günleri için “gencizmir.com” adresinden bilgi alınabiliyor.

Sosyal Projeler Dairesi Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Üniversite Tercih Günleri kapsamında, geçen yıl kurulan merkezlerde yaklaşık bin genç danışmanlık hizmetinden faydalanmıştı..