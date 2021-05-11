İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bayram hediyesi

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Tunç Soyer'in isteğiyle Ramazan Bayramı öncesi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 9 bin 750 haneye 2 milyon 437 bin 500 lira nakdi destek verildi. Başkan Tunç Soyer, yine bu hanelere üretici kooperatiflerinin ürünlerinin olduğu gıda paketleri ve bayram paketlerinin tamamının bayram öncesinde dağıtılacağını söyledi

Pandemi sürecinin başından beri ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelere nakdi yardım, gıda ve hijyen kolisiyle yemek paketi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine bayram desteğinde bulundu. 3 bin 350 şehit yakını, gazi, gazi yakınları ile 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 6 bin 400 yurttaş olmak üzere toplam 9 bin 750 yurttaşın hesabına 250’şer lira yatırılarak 2 milyon 437 bin 500 lira nakdi destek verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine 9 bin 750 haneye üretici kooperatiflerinin ürünlerinin olduğu gıda paketleri ve bayram paketlerinin tamamının bayram öncesinde dağıtılacağını söyledi. Gıda paketlerinde çay, şeker, nohut, fasulye, bulgur, pirinç, kuru üzüm, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bal, zeytin ve peynir bulunuyor. Bayram paketleri ise kolonya, şeker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tebrik kartından oluşuyor.

Ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne ulaşan çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınının giyim, erzak, ev eşyası, tablet gibi ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından karşılandı. Derneğin depremde zarar gören binasının tadilatı için de maddi yardımda bulunuldu.