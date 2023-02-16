İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından bölgede hayvancılıkla uğraşan yurttaşları unutmadı. Şubat ayı meclisinin ikinci birleşiminde alınan karara göre deprem bölgesindeki çiftçilerin üretimlerine devam edebilmesi için Büyükşehir Belediyesi, 10 ilde toplam 20 bin çuval yem desteği verecek.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden deprem bölgesindeki çiftçilere yem desteği
16 Şubat 2023 Perşembe 09:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşiminde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki yurttaşlara yapılacak yardımlar ele alındı. Deprem nedeniyle kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan yurttaşların üretim faaliyetlerine devam edebilmeleri için yem desteği sağlanması hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi. Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bu büyük bir felaket ve bunun sonuçları giderek hepimizi ilgilendirecek ve hakikaten hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı günler olacak. Bu nedenle tüm parti gruplarının hassasiyetine teşekkür ediyorum” dedi.
 
20 bin çuval yem gönderilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan üreticilerin üretime devam edebilmeleri adına bölgeye 20 bin çuval yem desteği gönderecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yem alımlarını tamamladıktan sonra desteği hızlıca bölgelere ulaştıracak.
 
Uzundere 4. Etap çalışmaları İZBETON ile hızlanacak

Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı dördüncü etap çalışmaları kapsamında inşaat yapım işinin hızlandırması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş. arasında imzalanacak protokol de oy çokluğuyla kabul edildi.

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