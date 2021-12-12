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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Dikili’ye modern hizmet binası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Bakırçay Havzası turunda Dikili ilçesine kazandıracaklarını müjdelediği hizmet binası için çalışmalar başladı. Küçük bir alanda ve 5 ayrı yerde hizmet veren Dikili Belediyesi’ni tek çatı altında birleştirecek modern hizmet binasında Büyükşehir Yerel Hizmetler birimi ile İZSU birimlerinin de yer alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Dikili’ye modern hizmet binası
12 Aralık 2021 Pazar 13:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ilçelerde başlattığı yatırım seferberliği sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Şubat ayında çıktığı Bakırçay Havzası turunda Dikili’ye kazandıracaklarını müjdelediği hizmet binasının yapımına başlandı. 8 bin 176 metrekarelik mevcut otogar alanına inşa edilen belediye hizmet binasında, Dikili Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler birimi ile İZSU birimleri olacak.

Otopark ve meydan


47 araçlık otopark ve meydan düzenlemesinin de yer alacağı proje 23 milyon 303 bin liraya mal olacak. Dikili’de yaşayan yurttaşların daha iyi şartlarda hizmet almasını sağlayacak hizmet binası bodrum, zemin ve 3 kattan oluşacak ve modern yapısıyla Dikili’nin sembol yapılarından biri haline gelecek. Bina içerisinde Dikili Belediyesi başkanlık ofisi, çalışma ofisleri, meclis salonu, toplantı salonları ve teras olacak. Hizmet binası 2022 yılı Eylül ayında hizmete alınacak.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #dikili
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