İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Uzundere konutları hakkında açıklama

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yıllığına geçici olarak tahsis edilen belediyeye ait sosyal konutlarda 3 yıla yakın süredir ikamet eden depremzedelerin mağdur edilmesinin söz konusu olmadığı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu iadelere yer verildi:

“30 Ekim 2020 tarihinde kentimizde meydana gelen deprem nedeniyle evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlarımızdan barınma ihtiyacına yönelik talepte bulunanlara mülkiyeti belediyemize ait Uzundere Toplu Konutları’ndan toplam 224 bağımsız bölümün 1 yıl bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve tahsis edilecek konutlarda elektrik, su giderlerine ait fatura bedellerinin, yakıt ve ortak giderlerinin Belediyemiz tarafından ödenmesi hususu ile Belediyemiz Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 05.1012 sayılı kararıyla uygun görülmüştür.

Tahsis süresinin son bulması ile birlikte alınan 17.11.2021 tarih ve 05.1319 sayılı kararda bedelsiz ve aynı şart ile tahsis süreleri 6 ay süre ile 20.07.2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Ancak depremzedelere ait konutların tamamlanamaması nedeniyle, tahsis sürelerinin aynı koşullar ile 31.12.2022 tarihine kadar 6 ay süre ile uzatılmasına 14.04.2022 tarih ve 05.458 sayılı Meclis Kararı ile karar verilmiş olup, 13.01.2023 tarih ve 0580 sayılı Meclis Kararı ile de henüz konutları tahliye edemeyen depremzedelerin 31.05.2023 tarihine kadar tahsis süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Tahsisi yapılan 224 konutun günümüz itibariyle 95’i depremzedelerin kendi istekleri ile boşaltılmış olup 129'u doludur. Yapılan incelemede dolu olan konutlardan depremde evini kaybetmiş olan mülk sahibi 63 kişi olup gerisi kiracı konumundadır.

Sonuç olarak depremzedelere tahsis edilen belediyemiz konutları öncelikle bir yıl süre ile tahsis edilmiş olup, ancak deprem konutlarının inşaa süresinin uzaması ve ekonomik şartlar nedeniyle tahsis süresi 3 ayrı kere 6'şar ay uzatılarak toplamda 2,5 sene (30 ay) süresince bedelsiz tahsis edilmiştir.

Bu süre içerisinde konutların elektrik, su, ısınma, internet giderleri ve aidatları belediye tarafından ödenmiştir.