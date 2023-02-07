İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri yola çıktı

Depremle birlikte teyakkuza geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeye desteğini sürdürüyor. Kar küreme kamyonlarından tamir aracı ve vidanjöre kadar birçok iş makinesi ve araç Bornova Belkahve’de bulunan İZBETON Şantiyesi’nden deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından yardım çalışmalarını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki birçok aracı da depremzedelerin hizmetine sundu. Bornova Belkahve’de bulunan İZBETON Şantiyesi’nde toplanan araçlar, deprem bölgesine varmak için toplu olarak yola çıktı.

Yılmaz: “İhtiyaç duyulan bölgeye sevk ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, "Büyük bir felaket yaşıyoruz. Gün aydınlanınca felaketin ayrıntıları iyice ortaya çıkmaya başladı. Biz de başkanımızın talimatıyla belediyemizin ilgili birimleri olarak ne ölçüde yardımcı olabiliriz diye teyakkuza geçtik. İZSU, Mezarlıklar, Fen İşleri ve diğer dairelerimizin iş makinelerini ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yolladığı araçlar arasında 12 tır lowbed, 2 greyder, 2 loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 3 hizmet aracı, 2 kar küreme aracı, 10 damperli kamyon, 2 damperli tır, 2 kasalı tır, 1 mobil veterinerlik aracı, 1 mobil tamir aracı, 5 cenaze aracı, 1 çoklu morg, 5 su tankeri ve 1 vidanjör yer alıyor.