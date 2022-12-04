İzmir Büyükşehir, Bereket Hareketi başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, giderek ağırlaşan ekonomik krizin etkilediği ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için Bereket Hareketi kampanyasını başlattı. Dünyanın her yerinden katılıma açık kampanyaya yurttaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek olabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler ve öğrenciler için Bereket Hareketi kampanyası başlatıyor. “Gelin bereketi paylaşarak çoğaltalım” sloganıyla yürütülecek kampanyayla gıdadan yakacağa kırtasiye malzemesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımına kadar birçok başlık altında destek verilecek. Kampanyaya yurttaşlar da www.bizizmir.com ve berekethareketi.izmir.bel.tr üzerinden destek verebilecek.

“İnsanımız yoksullaştı”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer derinleşen ekonomik krize dikkat çekerek “Özellikle son yıllarda, ülkece zor günler, haftalar, hatta aylar geçirdik. İnsanımız yoksullaştı. Şimdi İzmir'de bereketi paylaşarak çoğalttığımız büyük bir hareket başlatıyoruz. Bir sizden bir bizden, diyoruz. Yani sizlerden gelen destek miktarı kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kampanyaya katkı koyacağız. Böylelikle sizin desteğinizi iki katına çıkararak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız” dedi. Bereket Hareketi ile ihtiyaç sahibi ailelere ve üniversite öğrencilere el uzatılacağını belirten Başkan Soyer, “Dayanışmamızdan titizlikle incelemeleri yapılan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hemşehrilerimiz faydalanacak. Temel ihtiyaçlar kapsamında gıda paketi, temizlik paketi, yakacak yardımı, ilk ve orta öğretim öğrencilerimize kırtasiye seti, bot, mont yardımı olacak. Üniversite öğrencileri için ise barınma ve maddi destek için dayanışmayı başlatıyoruz. Yurttaşlarımızın katkısıyla üniversite öğrencilerimizin bu zorlu günleri atlatmasını sağlayacağız. Sözün özü, biz, bildiğimiz ve daha önce geçtiğimiz bu yolları yine omuz omuza geçme kararı verdik. Umuyorum ki bu yolculuğun bereketi, tüm ülkemize yayılır” ifadelerini kullandı.

Destek Ver ve Destek Al



Bereket Hareketi kampanyası “Destek Ver” ve “Destek Al” olarak iki modülde planlandı. “Destek Al” bölümünde ihtiyaç sahibi aileler için “temel ihtiyaç desteği” ile üniversite öğrencileri için “maddi destek”, “sıcak yuva desteği” ve “yurt başvurusu” sekmeleri bulunuyor.

“Destek Ver” sekmesinde ise yemek, gıda kolisi, temizlik paketi, ilköğretim ihtiyaç desteği ve öğrencilere destek seçenekleri yer alıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak isteyenler “Maddi destek olmak istiyorum” ve “Evimde yer vermek istiyorum” seçeneklerinden birini ya da her ikisini de seçebiliyor.