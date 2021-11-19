EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
EN ÇOK O DİZİYİ KONUŞTUK!
0
BERGAMA'YA ÜCRETSİZ GEZİ
BERGAMA'YA ÜCRETSİZ GEZİ
0
PANKREAS KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ...
PANKREAS KANSERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ...
0
BURNUYLA KİTAP YAZDI!
BURNUYLA KİTAP YAZDI!
0

İzmir Büyükşehir, Bergama'ya ücretsiz gezi düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticiyi tüketiciyle aracısız buluşturan Bergama’daki üretici pazarına ücretsiz gezi düzenliyor. Program kapsamında Bergama çarşısı ve Asklepion ören yeri de ziyaret edilecek. Araçlar her cumartesi Kültürpark Lozan Kapısı’ndan hareket edecek

İzmir Büyükşehir, Bergama'ya ücretsiz gezi düzenliyor
19 Kasım 2021 Cuma 08:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda üreticiyi tüketiciyle aracısız buluşturan üretici pazarına İzmir’den ücretsiz tur düzenleniyor. İzmirlilerin yaşadıkları kentin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmesi amacıyla başlatılan  “Kent Turları”  kapsamındaki gezide, dördüncüsü Bergama’da açılan üretici pazarının yanı sıra Bergama’nın kültürel mekanları da ziyaret edilecek. Her Cumartesi 09.30’da İzmir Kültürpark Lozan Kapısı’ndan hareket edecek araçların ilk durağı Asklepion ören yeri olacak. Ören yerinden sonra Bergama yerel üretici pazarı ve Bergama çarşısına gidilecek.

Üretici pazarına ücretsiz ring seferleri


İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama merkezden üretici pazarına ücretsiz servis desteği de veriyor. Cumartesi günleri saat 10.00'dan itibaren her saat başı, Bergama Cumhuriyet Meydanı'ndan üretici pazarına ücretsiz ring seferleri yapılıyor.

Başvurular her Çarşamba açılıyor


Bergama turuna katılmak isteyen yurttaşlar www.izmir.bel.tr/tr/TurOtobus/294 sayfasından başvurarak gezi programına dâhil olabilecek. Gezi programı için kayıtlar her hafta Çarşamba günleri başlayacak.

Tur programı: 09.15’te Kültürpark Lozan Kapısı girişindeki Pakistan Pavyonu Turizm Bilgilendirme Ofisi’nde buluşuluyor. 09.30’da Kültürpark Lozan Kapısı’ndan araçlara biniliyor. İlk durak Asklepion Ören Yeri. Sağlık tanrısı Asklepios adına kurulan tedavi merkezinin hikâyesini tur rehberi anlatıyor. Ardından Bergama’da İttihat-i Terakki Meydanı’nda (Domuz Alanı) kurulan üretici pazarına geçilerek Bergama’ya özgü lezzetler hakkında bilgi alınıyor. Son olarak Bergama çarşısına gidilerek, başta Arasta olmak üzere tarihe tanıklık eden sokakların kültürel zenginlikleri keşfediliyor. Bergama’nın peynir, helva gibi zengin lezzetleri de yerinde tadılıyor. 15.30’da ise İzmir’e hareket ediliyor.

Etiketler; #izmir #izmir bergama #izmir büyükşehir #bergama gezisi
Önceki Haber
Bülent Arınç'tan Sedat Peker imalı sözler!
Sonraki Haber
Dynamics 365 Nedir?
İzmir Büyükşehir'den üreticiye yem desteği
İzmir Büyükşehir'den üreticiye yem desteği
0
Selçuk’taki 10 milyon TL'lik satışa tepki
Selçuk’taki 10 milyon TL'lik satışa tepki
0
İzmir’de binlerce işçi meydanlara indi: Bıçak kemiğe dayandı
İzmir’de binlerce işçi meydanlara indi: Bıçak kemiğe dayandı
0
Bayraklı'ya yeni kent meydanı yapılacak
Bayraklı'ya yeni kent meydanı yapılacak
0
5 bin yıllık heykelcik bulundu. Ticari ilişkilerin kanıtı!
5 bin yıllık heykelcik bulundu. Ticari ilişkilerin kanıtı!
0
İzmir'de gelinlik fuarı hareketliliği! Esnaf da nefes aldı
İzmir'de gelinlik fuarı hareketliliği! Esnaf da nefes aldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.