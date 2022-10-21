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İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir çalışanı iş kazasında hayatını kaybetti
21 Ekim 2022 Cuma 14:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde görevli personel Barış İrcal iş kazası geçirerek hayatını kaybetti.

Mersinli Atölyesi’nde görev yapan 48 yaşındaki Barış İrcal’ın ölüm haberini alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “26 yıldan bu yana ESHOT’ta görev yapan Barış kardeşimizi iş kazası nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Kazanın oluş şekli ve nedenlerine ilişkin olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nün tahkikatının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinin soruşturmaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İrcal Ailesi’nin yanında olduğumuzu, onlara sahip çıkacağımızı ifade etmek isterim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve tüm belediye çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Etiketler; #izmir #eshot #ölüm #iş kazası
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