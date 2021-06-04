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İzmir Büyükşehir'de çalışan 6 bin memurun zam oranı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi arasında süren ve yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Büyükşehir bünyesinde çalışan memurlara yüzde 27 oranında zam yapıldı

İzmir Büyükşehir'de çalışan 6 bin memurun zam oranı belli oldu
04 Haziran 2021 Cuma 08:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonuçlandı. Tüm Bel-Sen'de örgütlü İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren sözleşme imzalandı.

 

Memurlara yüzde 27 oranında zam uygulanmasını sağlayan sözleşmenin imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Buse Engin ile sendika yetkilileri katıldı.

“Personelin huzurlu çalışması önemli”

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, sözleşmenin imzalanmasında herkesin büyük emeğinin bulunduğunu belirterek, “Birlikte çalışma kültürü konusunda, birbirimizi anlayıp dinleme konusunda iyi bir yol aldığımızın göstergesi. Bunu koruyacağız. Daha ileriye nasıl taşırız, buna kafa yoracağız. Herkesin yüzünü güldüren bir şey ortaya çıktı. Gönül daha fazlasını yapmak ister. Ama inşallah o günler de olacak.  Personelin huzurlu ve güler yüzle çalışması her şeyden önemli. Ekmeğini kazanırken iç huzuruyla çalışıyor olabilmesi önemli” dedi.
Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Buse Engin de Başkan Soyer ile bürokratlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Toplu iş sözleşmesi kazanımları

Bir yılı kapsayan toplu sözleşmeye göre tüm memurlara ve sözleşmeli memurlara, aldıkları aylıklara ilaveten sosyal denge tazminatının 2 bin 150 TL olarak ödenmesine karar verildi. 1 Mayıs Emek ve Danışma Günü’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000 TL, Aralık ayında ise net yine 1.000 TL yakacak yardımı yapılacak. Bebek sahibi olan erkek memurlar için tanınan 5 günlük ücretli babalık izni ise 10 güne çıkarıldı. Sözleşmede ayrıca demokratik yönetim ilkesi gereği sendika görev alanına giren konuların görüşüleceği kurullar oluşturularak çalışanların taleplerinin değerlendirilmesine yönelik madde de kabul gördü.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #izmir büyükşehir belediyesi #izmir büyükşehir memur zam
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