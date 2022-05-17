İzmir Büyükşehir'de “terörist” tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bir personelin terör soruşturması kapsamında tutuklanması büyükşehir meclisinin AK Partili ve CHP’li grup başkan vekillerini karşı karşıya getirdi. AK Partili Hızal’ın eleştirilerine yanıt veren CHP’li Aydın “Terörist arıyorlarsa AK Partili Belediyelerden çıkan terörist sayısını alt alta yazıp toparlarlarsa kaç tane olduğunu görürler” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 12 Nisan'da başlattığı soruşturma kapsamında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli M.D. savcılığın itirazıyla tekrar tutuklandı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra İzmir Çiğli Belediyesine son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan M.D'nin tutuklanması Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile CHP'li Grup Başkan Vekilli Murat Aydın arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. AK Partili Hızal, CHP'li belediyelerin Türkiye için güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü. Hızal’a yanıt veren CHP’li Aydın ise AK Partili belediyelerden çıkan FÖTÜ’cü teröristleri hatırlattı.

Hızal: CHP'li belediyeler, güvenlik sorunu

Büyükşehir personelini M.D’nin tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “CHP'li belediyeler, ülkemiz için bir güvenlik sorunu haline büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli memur PKK soruşturması kapsamında tutuklandı. Şehrimizi ve günlük hizmetlerimizi emanet ettiğimiz kurumun terörle anılması hepimizi çok üzmüştür” dedi.

Aydın: AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ'cü teröristlere baksınlar



AK Partili Hızal’ın açıklamaları sonrası Haber Ekspres’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağını hatırlatarak masumiyet karinesine dikkat çekti. AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ'cü teröristler üzerinden açıklamalarını sürdüren Aydın, “AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ’cü terörist sayısının kaç kat olduğuna bakmalarını rica ediyorum. Kaldı ki bunların hepsi bir iddia ve yargılama konusu. Mahkemeler görülür. Bütün kurumlarda olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinde de suç işleyen ya da suç işlediği iddia edilen kişiler vardır ve bundan sonrada var olacaktır. Bir kişi hakkında suç iddiasında bulunabilir. Suçlamanın türünden bağımsız olarak bu hepimizin başına gelebilecek bir şeydir. Burada önemli olan adil bir yargılama yapılmasıdır. İnsanlar suçluysa ceza çekerler, suçsuzlarsa beraat ederler. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Bey de bir hukukçudur. Anayasada yer alan masumiyet karinesini biliyordur herhalde. Terörist arıyorlarsa AK Partili Belediyelerden çıkan terörist sayısını alt alta yazıp toparlarlarsa kaç tane olduğunu görürler” ifadelerini kullandı.