İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
İZMİR'DE 19 MAYIS KOŞUSU
0
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
ERKEK ARKADAŞINI TERK ETTİ ÇÜNKÜ...
0
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
SICAKLIK REKORU KIRIYORLAR!
0
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
EVCİL HAYVANLA UYUMAK ZARARLI MI?
0

İzmir Büyükşehir'de “terörist” tartışması

İzmir Büyükşehir'de “terörist” tartışması
17 Mayıs 2022 Salı 10:31

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli bir personelin terör soruşturması kapsamında tutuklanması büyükşehir meclisinin AK Partili ve CHP’li grup başkan vekillerini karşı karşıya getirdi. AK Partili Hızal’ın eleştirilerine yanıt veren CHP’li Aydın “Terörist arıyorlarsa AK Partili Belediyelerden çıkan terörist sayısını alt alta yazıp toparlarlarsa kaç tane olduğunu görürler” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 12 Nisan'da başlattığı soruşturma kapsamında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltına alınan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli M.D. savcılığın itirazıyla tekrar tutuklandı. Diyarbakır Kayapınar Belediyesinde başkan yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra İzmir Çiğli Belediyesine son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine geçiş yapan M.D'nin tutuklanması Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ile CHP'li Grup Başkan Vekilli Murat Aydın arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. AK Partili Hızal, CHP'li belediyelerin Türkiye için güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü. Hızal’a yanıt veren CHP’li Aydın ise AK Partili belediyelerden çıkan FÖTÜ’cü teröristleri hatırlattı.

Hızal: CHP'li belediyeler, güvenlik sorunu

Büyükşehir personelini M.D’nin tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “CHP'li belediyeler, ülkemiz için bir güvenlik sorunu haline büründü. İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli memur PKK soruşturması kapsamında tutuklandı. Şehrimizi ve günlük hizmetlerimizi emanet ettiğimiz kurumun terörle anılması hepimizi çok üzmüştür” dedi.

Aydın: AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ'cü teröristlere baksınlar


AK Partili Hızal’ın açıklamaları sonrası Haber Ekspres’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın ise  suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağını hatırlatarak masumiyet karinesine dikkat çekti. AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ'cü teröristler üzerinden açıklamalarını sürdüren Aydın, “AK Partili belediyelerden çıkan FETÖ’cü terörist sayısının kaç kat olduğuna bakmalarını rica ediyorum. Kaldı ki bunların hepsi bir iddia ve yargılama konusu. Mahkemeler görülür. Bütün kurumlarda olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinde de suç işleyen ya da suç işlediği iddia edilen kişiler vardır ve bundan sonrada var olacaktır. Bir kişi hakkında suç iddiasında bulunabilir. Suçlamanın türünden bağımsız olarak bu hepimizin başına gelebilecek bir şeydir. Burada önemli olan adil bir yargılama yapılmasıdır. İnsanlar suçluysa ceza çekerler, suçsuzlarsa beraat ederler. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Bey de bir hukukçudur. Anayasada yer alan masumiyet karinesini biliyordur herhalde. Terörist arıyorlarsa AK Partili Belediyelerden çıkan terörist sayısını alt alta yazıp toparlarlarsa kaç tane olduğunu görürler” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #izmir #chp #ak parti #terörist #izmir büyükşehir
Önceki Haber
Türkiye'deki genç sayısı açıklandı!
Sonraki Haber
Çaya zam gelince market çalışanı rafları böyle boşalttı!
Uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bıraktılar!
Uyuşturucudan ölünce hastane bahçesine bıraktılar!
0
İzmir'de evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti!
İzmir'de evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti!
0
İzmir'de 19 Mayıs koşusu! 1919 kişi koşacak!
İzmir'de 19 Mayıs koşusu! 1919 kişi koşacak!
0
Başkan Soyer: Kaftancıoğlu kararı tam bir demokrasi ayıbı!
Başkan Soyer: Kaftancıoğlu kararı tam bir demokrasi ayıbı!
0
Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!
Urla'da kaçak göçmenler böyle yakalandı!
0
İzmir'de iki kişinin kavgası ölümle bitti!
İzmir'de iki kişinin kavgası ölümle bitti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.