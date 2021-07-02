İzmir Büyükşehir'de toplu sözleşme: En düşük maaş 7 bin 134 TL oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ bünyesindeki 10 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle imzalanan sözleşmeye göre, işçilerin maaşlarına yüzde 26 ile 30 arasında zam yapıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı törende işçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşit işe farklı maaş döneminin artık biteceğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ ile Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem toplu iş sözleşmesi, Kültürpark'ta düzenlenen törenle imzalandı. 10 bin işçiyi kapsayan ve maaşlara yüzde 26 ile 30 arasında zam öngören sözleşmenin imza törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mustafa Özuslu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel- İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı, DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ile sendika temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

“Eşit işe farklı maaş dönemi bitiyor”



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye işçilerinin hangi belediye şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar, bu dönemin sonunda aynı düzeyde maaş alacağını ifade ederek eşit işe farklı maaş döneminin biteceğini vurguladı. Soyer, şöyle devam etti: “Görüyoruz ki toplum artık kutuplaşmayı, ayrışmayı, emek sömürüsünü, halkın sırtına basılarak liyakatsiz yükselmeleri, gelir adaletsizliğini, ülkenin zenginliğinden, refahından bir avuç insanın faydalanmasını ve kendisinin yoksulluğun pençesine atılmasını kabul etmiyor, isyan ediyor. Toplumun kılcallarından, yani en aşağılardan gelen bir dip dalga var. Ve bu dalga, son yerel seçimlerle beraber siyasi atmosferi ve baskı altındaki toplumu değiştirdi, değiştiriyor. Biz, kibrin ve tahakkümün karşısına; gençlerin, kadınların, işçilerin, emekçilerin, toplumun tüm kesimlerinin haklı taleplerini ve özgürlük haykırışını koyduk. Yelkenlerimizi, aşağıdan yükselen bu değişim rüzgarını içine alacak şekilde açtık.”

“Birleşe birleşe mücadele şimdi başlıyor”



Bugünkü toplu sözleşmenin önemli olduğuna dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu sözleşme, ortak başarımızdır. İki yılda; karşı cephelerde değil, siz ve biz olarak hiç değil tam aksine yan yana, tek yürek olarak yol yürüdük, yürümeye devam edeceğiz. Birleşe birleşe toplu iş sözleşmesini yaptık. Ama asıl birleşe birleşe mücadele şimdi başlıyor. Emek en yüce değer. Kuracağımız güzel memleket, emeği en yüce değer kabul eden bir memleket olacak. Kuracağımız yeni memleket, ezilenin olmadığı birlikte el ele vererek çok daha güzel günler yaşayacağımız memleket olacak. O günleri görmek için omuz omuza birlikte çalışmaya, emek vermeye, ter dökmeye devam edeceğiz. O güzel geleceği sizlerin elleriyle hep birlikte kuracağız” diye konuştu.

“İş ve istihdam kaybı yaşanıyor”



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasında, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini, bu zor zamanlarda böyle toplu sözleşmelerin önemli olduğunu söyledi. Ülkede pandemiyle birlikte derinleşen ekonomik sorunlara da değinen Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşadığımız, Türkiye tarihinin en büyük gelir kaybını yaşadığımız bu süreçte, bu politikalar hem işsizlikte hem de yoksullukta tabloyu daha da ağırlaştıracak. İzmir'den bir kez daha DİSK olarak diyoruz ki; pandemi bitmedi. Delta varyantı ile milyonlarca işsizle, kapanan işyerleriyle ve artık imdat çığlıkları veren küçük esnafla pandemi devam ediyor. Siyasi iktidarı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak devam etmeli. Ücretsiz izin dayatmasına son verilmeli. Pandemide iş ve gelir kaybı yaşayan herkese asgari gelir desteği sağlanmalı. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. Kesinti yükü hazineden karşılanmalı. Böylece bütün işçilerin ücretinde 750 lira kadar bir iyileştirme olacak. En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çekilmeli. Özellikle işsizlikte rekor kıran genç ve kadın işsizliğinin çözümü için gençlerin ve kadınların istihdamına öncelik veren politikalar hayata geçirilmeli.”

“Halka hizmet ediyoruz”



Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Zor zamanlardayız. Böyle tabloları oluşturmak hiç de kolay değil. Salgından dolayı kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Onları saygıyla anıyorum. Bu zor zamanlarda, zor şartlarda çalışan belediyenin bütün kademesindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz halka hizmet ediyoruz. Halka hizmet, kutsal bir görevdir. Bu kutsal görevi böyle zorlu zamanlarda yapmak, kayıplar vermemize rağmen sokak sokak çalışmak, bizim onurumuzdur” diye konuştu.

Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, emek ve sabırla aylar süren sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Taleplerimize en yakın sözleşmeyi imzalamak için mücadele verdik. Her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları karşısında emeğimiz ve alın terimizin karşılığını alabilmek için emek harcadık. Verilen hiçbir emek, mücadele elbette boşa değildi. Bugün burada imzaladığımız toplu sözleşme; emeğin, mücadelenin güzel bir sonucudur” diye konuştu. Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Engelli çocuğu olan işçiye yardım



Toplu iş sözleşmesine göre sosyal yardımlarda yüzde 10 ile yüzde 61’e varan oranlarda artışlar yapıldı. Afet yardımı yüzde 10 oranında arttırılırken senelik izin harçlığında da yüzde 61’lik artış sağlandı. Sözleşme ile ilk defa engelli çocuğu olan işçi her ay 100 TL (brüt) yardım alacak. Yine engelli eşi olan işçiye yılda bir defa 550 TL (brüt) yardım yapılacak. Sözleşmede güvenlik görevlileri de önemli kazanımlar elde etti. Buna göre güvenlik personeli ilk kez iş riski ve gece çalışma ücreti alacak. Kadın işçilere de regl izni verildi. Sözleşme ile ilk defa tüm sendikalı işçilere birleştirilmiş sosyal yardım olarak her ay net 300 TL alışveriş kartı verilmesi sağlandı. Yine şirketin maaş anlaşmalı olduğu bankadan aldığı promosyon da 2022 yılından itibaren işçilere dağıtılacak. TİS ile evli ve 2 çocuğa sahip olan işçilerin eline sözleşmenin birinci yılında sosyal yardımlar, yol ve 300 TL alışveriş kartı dahil ortalama 7 bin 134 TL ile 7 bin 522 TL arasında net ücret geçecek. İşçi ücretlerinin enflasyon artışı karşısında korunmasını sağlamak amacıyla 2022 Ocak ayından geçerli olmak üzere yevmiyelere TÜFE + yüzde 2 refah payı; 2022 Temmuz ayından geçerli olmak üzere yevmiyelere TÜFE + yüzde 1 refah payı oranında zam yapılacak.