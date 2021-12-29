İzmir Büyükşehir'den 26 milyon liralık kara kış desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan kara kış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 26 milyon 986 bin liralık yardımda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi, Kara Kış Destek Hattı'nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de başvuru almaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, giderek ağırlaşan ekonomik kriz nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayının başından bugüne kadar 26 milyon 986 bin liralık yardımda bulunuldu. İzmir'de binlerce haneye gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için destek olan Büyükşehir Belediyesi, 444 40 35 numaralı Kara Kış Destek Hattı’nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de başvuru almaya devam ediyor. Kasım ayının başından bu yana toplamda 192 bin 142 başvuru alındı.

“Kara Kış Destek Paketi”nde nakdi yardım, temel gıda talebi, giysi yardımı, yakacak, eşya, bebek bezi ve mama olmak üzere altı seçenek bulunuyor. Yurttaşlar Kara Kış Destek Başvuru Formu'nda yardım konularından birini veya daha fazlasını seçebiliyor. Böylece yurttaşların destek alması tek bir seçenekle sınırlandırılmıyor.

“Bugünleri hep beraber atlatacağız”

Ülkede ağırlaşan yaşam koşullarının İzmir’de de hissedildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi, deprem ve sel felaketlerini örnek göstererek “O zaman da İzmirli yurttaşlarımızın yanında olduk. Aynı şekilde tüm gücümüzle ihtiyacı olan yurttaşlarımızla el ele, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber atlatacağız” dedi.

20 binin üzerinde gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayının başından bugüne Kara Kış Desteği kapsamında 20 bin 104 adet gıda paketi dağıttı. 5 bin 815 haneye ise 8 milyon 489 bin liralık nakdi destek sağlandı. Bin 44 adet hijyen paketi, bin 983 paket bebek bezi, 8 bin 504 adet battaniye ve yorgan, 110 adet soba, 714 adet elektrikli ısıtıcı, 445 çuval yakacak dağıtımı da yapıldı. Üçyol’da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü üzerinden 897 haneye 33 bin 595 parça giysi, çocuklara ise 337 adet oyuncak verildi.

Dayanışma noktalarında sıcak yemek dağıtılıyor

Kamuya ait özel eğitim ve yatılı kurumlara, ihtiyaç sahiplerine Dayanışma Noktaları aracılığıyla aşevinden 490 bin 788 kişilik sıcak yemek, 20 bin 408 kişilik kumanya ve kahvaltı, 150 bin 500 kişilik pide ve 36 bin 440 kişilik çorba ikramı yapıldı.

İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot ve mont, 4 bin 20 adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı. 831 vatandaş hamam hizmetinden yararlandı, 78 vatandaş Basmane bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otelde konakladı. 124 haneye 516 adet ev eşyası verildi. Nakdi yardımlarla birlikte tüm bu desteklerin bedeli 26 milyon 986 bin lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara destek olmalarının önemini vurgulamıştı.