İzmir Büyükşehir'den 3 yılda 12 milyar liralık yatırım

“Başka bir hayat mümkün” diyerek çıktığı yolda görevdeki üçüncü yılını dolduran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte kentte tarihi bir dönüşüm yaşandı. Yüzyılın en büyük salgını, deprem ve sel felaketini birlikte yaşayan İzmir’de sosyal belediyecilik uygulamaları kente damgasını vururken, yatırımlar hız kesmedi. Şehrin yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımını sağlamak için pek çok proje hayata geçirildi. Üç yılda 12 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. Belediye harcamalarının üçte biri yatırımlara ayrıldı.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 58’in üzerinde oy oranıyla tarihi bir başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevdeki üç yılını doldurdu. Başkan Tunç Soyer üç yıl önce bugün, 8 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başladı. “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” diyerek yola çıkan ve İzmir’i dünya kenti haline getirme hedefiyle çalışan Başkan Soyer, demokratik yerel yönetim uygulamaları, tarımı kalkındırmaya yönelik çalışmalar, yoksulluğu, eşitsizliği ve işsizliği azaltmaya, istihdamı geliştirmeye yönelik sosyal projeler, doğa dostu icraatlar, ulaşım alanında atılan adımlar, pandemi sürecindeki dayanışma odaklı kriz yönetim modeli, kentsel altyapı yatırımları, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarla kentteki tarihi dönüşümün temellerini attı.

Türkiye kriz belediyeciliği ile tanıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ve sürecin getirdiği ağır mali yüke rağmen İzmirlilerin yaşam standardını yükseltmek için önemli projelere imza attı. 2020 yılında pandeminin etkileri sürerken 30 Ekim 2020’de depremle, 2021 yılı Şubat ayında sel felaketi sarsılan İzmir'de afetin yaralarını sarmak amacıyla örnek bir dayanışma sergilendi. Büyükşehir, bu dönem krizlere karşı dirençli kent modelini hayata geçirmek için de önemli adımlar attı. Başkan Tunç Soyer’in imzasını taşıyan kriz belediyeciliği uygulamalarıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu olumsuz tabloya rağmen yatırımlarına ara vermeden devam etti.

Güçlü finans yapısı

Kentte yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırmak ve adil dağılımı sağlamak amacıyla altyapı, tarihin korunması ve kentsel dönüşümden önemli çevre tesislerine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını artırmak için önemli hamleler yapıldı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan AAA ulusal derecelendirme notunu ise 2022’de bir kez daha onayladı. Uluslararası kalkınma bankaları ile Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu ve İZSU'nun altyapı yatırımları için kredi sözleşmeleri imzalandı.

Harcamaların üçte biri yatırımlara

Büyükşehir’in ESHOT, İZSU ve iştirakleri ile birlikte kente yaptığı yatırımların tutarı 12 milyar 49 milyon lira oldu. İlçe belediyelerinin kamulaştırma çalışmaları ve projelerine de yaklaşık 99 milyon liralık maddi destek sağlandı. Son üç yılın yatırım oranları dikkate alındığında harcamaların üçte biri yatırımlara ayrıldı.

İzmir dünya kenti olacak

“İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” diyerek yola çıktıklarını ve İzmir’i dünya kenti haline getirme hedefiyle çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu hedefe ulaşırken önceliğimiz kentteki refahı artırmak ve bu refahı adil bir şekilde paylaştırmak. Projelerimizi ve yatırımlarımızı planlarken arka sıralarda oturan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına öncelik veriyor, kent merkezinde yaşayan yurttaşlarımızla aynı imkanlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Çılgın değil, akıllı projeler üretiyoruz. İzmir ekonomisine güç vermek, tarımda dışa bağımlılığı engellemek için “başka bir tarım mümkün” diyoruz. İzmir Tarımı çalışmalarımızla üreticilerimizle yan yana yerli ve milli bir tarım ekonomisini İzmir'den başlayarak tüm Türkiye için inşa ediyoruz. Binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan bu kadim kenti yeşili, sağlıklı alt yapısı, çevreci tesisleri, kültür, sanat, turizm alanındaki çalışmalarımızla sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın öncü kentlerinden biri haline getirmek için yürümüyor, koşuyoruz” dedi.



Üç yılda öne çıkan yatırım ve projeler ise şöyle:

İzmir demir ağlarla örülüyor

2019 yılında yüzde 12 seviyesinde devralınan 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay – Narlıdere metro hattı yüzde 87.5 seviyesine getirildi. 2.5 milyar liralık yatırımla tamamlanacak hatta 2023 yılında deneme seferleri başlayacak.

2021 yılı Şubat ayında temeli atılan 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı yüzde 50 seviyesine geldi. Tramvay araçları ile birlikte 1 milyar 250 milyon liraya mal olacak hattın yıl sonunda imalatların tamamlanmasının ardından testlerinin yapılıp toplu ulaşım sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Buca Metrosu’nun temeli atıldı. 13,5 kilometrelik Buca Metrosu’nun yapımı için 490 milyon Euro tutarında uluslararası kredi kente kazandırılacak.

Karabağlar – Gaziemir, Otogar-Kemalpaşa metroları ile Girne Tramvayı’nın proje çalışmaları başlatıldı.

93 kilometreyi bulan 6 raylı sistem projesine yaklaşık 42 milyar lira harcanacak. Bittiğinde kentteki raylı sistem ağı 270 kilometreye çıkacak.

136 kilometrelik İZBAN Şirinyer ve Kemer istasyonları arasında yeni bir istasyon daha eklemek için çalışmalar başlıyor.

473 yeni otobüs

364 otobüs alımı ile tek kalemde yapılan en büyük otobüs ihalesine imza atıldı. Üç yılda filoya 666 milyon liralık yatırımla 473 otobüs eklendi. Bu yıl 33 otobüsün daha hizmete alınması planlanıyor.

Başkan Tunç Soyer’in göreve gelir gelmez başlattığı Halk Taşıt uygulaması İzmirlilerin bütçesine önemli katkı sağladı. Yurttaşların cebinde kalması sağlanan tutar ise toplam 108 milyon TL’yi buldu.

Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla ilk olarak Seferihisar’da hayata geçirdiğimiz İZTAŞIT otobüsleri Kiraz’da da hizmete başladı.

Deniz ulaşımı güçlendi

Körfez'de deniz ulaşımı güçlendirildi. 137 milyon liralık yatırımla Fethi Sekin ve Uğur Mumcu feribotları hizmete alındı; kiralanan iki yeni feribotla birlikte feribot sayısı 7'ye çıktı. Son üç yılda pandemiye rağmen taşınan araç sayısında yüzde 35,2 oranında artış sağlandı. Pasaport İskelesi yenilendi.

Trafikte altın dokunuşlar

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni kent merkezine doğrudan bağlayacak Buca Tüneli ve viyadük projesinin birinci etabında yer alan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve bir üst geçit 154 milyon liralık yatırımla tamamlandı.

Kent içinde trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltacak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için 56 noktadaki kavşak düzenlemeleri tamamlandı.

Karşıyaka 1. Etap Kıyı Düzenleme çalışmaları kapsamında Karşıyaka Yelken Kulübü ile Alaybey Tersanesi arasında kalan 2,1 kilometrelik sahil şeridi yenilendi.

Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesinden önce Alsancak trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak 56,6 milyon liralık karayolu alt geçidi çalışmaları başladı.

Ege Mahallesi ile Mürselpaşa bağlantısını sağlayacak köprü yapımı için de ihaleye çıkılacak.

Gaziemir Hava Eğitim Karayolu Geçişi, Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Karayolu Geçişi projeleri ise İzmir trafiğine nefes aldıracak yeni yatırımlar arasında.

400 milyon liralık yatırımla birçok ilçede 70'e yakın dere üzerinde yağışların ardından yıkılan taşıt ve yaya köprüleri yeniliyor, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımı sağlanıyor.



Yaşam kalitesi yükseliyor

25 kilometrelik bisiklet yolu imalatı yapıldı. 89 kilometreye ulaşan bisiklet yolları yeni düzenlemelerle 107 kilometreye çıkacak. Bisiklet istasyonlarının sayısını 60'a, bisiklet sayısı 890'a çıktı. Tandem ve çocuk bisikletleri BİSİM sistemine dahil oldu.

Üçkuyular Aktarma Merkezi’nde 824 araçlık yer altı otoparkı, Karabağlar’da 160 araç kapasiteli Selvili Otoparkı, Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 153 araç kapasiteli yer altı otoparkı ile 636 araç kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı olan Smyrna Otoparkı hizmete girdi. 4 bin 75 araçlık açık otopark ile birlikte 6 bin araç kapasiteli kapalı ve açık otopark kente kazandırıldı.

Yaklaşık 198 milyon liralık yatırımla 72 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı.

Eşrefpaşa Hastanesi’nde 40 yataklı palyatif servis açıldı.



Altyapı seferberliği sürüyor

750 kilometre kanalizasyon şebekesi, bin 472 kilometre içme suyu şebekesi döşendi. 432 kilometre içme suyu hattı yapımı sürüyor.

196 kilometre yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. 148 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattının imalatı devam ediyor.

211 yeni sondaj kuyusu açıldı, 24 sondaj kuyusu imalatı devam ediyor.

Kesintisiz ve sağlıklı içme suyu için Kavaklıdere, Mordoğan ve Karaçam içme suyu arıtma tesislerinin yapımı tamamlandı. Dikili Çandarlı, Foça Musabey ve Halkapınar içme suyu arıtma tesislerinin yapımı devam ediyor. 5 adet içme suyu paket arıtma tesisi tamamlandı.

Foça Gerenköy ve Kemalpaşa Ulucak ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri tamamlandı.

Mordoğan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin inşaatı devam ediyor. Torbalı ile Torbalı Ayrancılar-Yazıbaşı atık su arıtma tesislerinin kapasitesi artırılıyor.

Urla Özbek, Buca Sebze Hali ve Su Ürünleri Hali’nde 3 adet paket arıtma tesisi tamamlandı. Seferihisar Düzce-Turgut ve Ulamış mahallelerinde paket atık su arıtma tesislerinin yapımı devam ediyor.

400 dere yatağında temizlik yapılarak bir milyon 121 bin ton yani 60 bin kamyon malzeme taşındı.

4 milyon ton asfalt sererek 2 bin 81 kilometre yol baştan sona yenilendi. Bin 334 kilometre ova yolunda sathi kaplama çalışması yapıldı. 4 milyon 58 bin metrekare (808 kilometre) kilit parke taşı döşendi. Yatırım tutarı 2 milyar 725 milyon lira oldu.

37 milyon liralık yatırımla Mavişehir Kıyı Tahkimat Projesi tamamlanarak Mavişehir’de denizin yükselmesiyle yaşanan su taşkınları sona erdi.

Sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi’nde benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgenin altyapısı güçlendirildi.



Acil çözüm ekipleri



-“Adil ve eşit refah” diyerek yola çıkan Başkan Soyer, daha az hizmet almış mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek için Acil Çöküm Ekiplerini devreye soktu. Ekipler Konak, Buca, Karabağlar ve Bornova'da 16 mahallede 168 noktada çalıştı; 23 adreste çalışmalar sürüyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı

Yerinde ve yüzde yüz uzlaşı modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları İZBETON'un yapım sürecine dahil edilmesi ise hız kazandı. 3 yılda toplam 2,7 milyar lira tutarında yapım işi başlatıldı. Kooperatifler de kentsel dönüşüm sürecine dâhil edilerek İzmir’de güç birliği başlatıldı. 3 yılda 619 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi. Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe mahalleleri ve Örnekköy kentsel dönüşüm alanlarında 3958 bağımsız birimin yapımına başlandı.

Doğayla uyumlu daha yeşil bir İzmir için

Kente 1 milyon 321 bin 434 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Yaklaşık 1 milyon 700 bini ağaç olmak üzere 21 milyon 700 binden fazla bitki toprakla buluştu.

Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020’nin desteklediği doğa esaslı peyzaj çözümleri Peynircioğlu Deresi’nde uygulandı.

25 milyon 323 bin liralık yatırımla 180 bin metrekare alana sahip Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı yenilendi. Buca Tınaztepe Mahallesi'nde 26,6 milyon liralık yatırımla Portakal Vadisi ekolojik kent parkı çalışmaları sürüyor.

Yaşayan Parklar kurulması hedefi kapsamında Mavişehir'de Flamingo Doğa Parkı'nın yapımına başlanıyor. Güzelbahçe Yelki'de Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Doğançay, Bornova, Çiğli, İnciraltı, Gaziemir, Pınarbaşı bölgelerinde yaşayan parklar yapılacak.

Buca Yedigöller Parkı'nda onarım çalışmaları sürüyor. Kadifekale'de 100 bin metrekarelik ağaçlandırma alanının bakım ve onarımını yapıldı. 200 bin metrekarelik alanda çalışmalar tamamlanmak üzere.

8 milyon liralık yatırımla Halkapınar Aktarma Merkezi ve çevresi yenileniyor.

Alsancak’taki Bornova Sokağı düzenlendi.

Acil Çözüm ekipleri yukarı mahallelerdeki 24 parkı yeniledi. Bayraklı’da depremde zarar gören 18 parkta bakım ve onarım çalışmaları başladı.



Ormanlarımızı koruyoruz

18 Ağustos 2019 tarihinde Seferihisar, Menderes ile Karabağlar ilçelerini etkileyen büyük orman yangını sonrası Orman İzmir kampanyası başladı. 1 milyon 736 bin 155 TL bağış toplandı. Bağışlarla yangına dirençli fidanlar, iki adet konteyner, 60 yangın tankeri alındı; ağaçlandırma sahalarına 68 bin fidan dikildi. Büyükşehir aldığı 50 yangın tankerini daha önümüzdeki günlerde dağıtacak.

Torbalı Çaybaşı, Çeşme Dalyan ve Ödemiş Birgi’de itfaiye istasyonları açıldı.

Orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlarına hızlı müdahale etmek için Ödemiş Gölcük, Menderes Ahmetbeyli, Buca Kırıklar, Balçova Teleferik, Mordoğan Küçükkuyu'da nöbet noktaları oluşturuldu. Bergama'nın Yukarıbey bölgesinde itfaiye grubu açıldı. Bir itfaiye grubu da Buca Kırıklar'da Mayıs ayında hizmete girecek.

Organize sanayi bölgeleri ile protokol yapıldı. Menderes'in Tekeli Mahallesi'ndeki İTOB'da itfaiye istasyonu faaliyete geçti. ALOSBİ istasyonu Mayıs ayında hizmete girecek.



Dirençli ve güvenli kent İzmir

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Deprem çalışmaları için bütçeden 200 milyon liralık kaynak ayrıldı. Kentteki mevcut yapı stokunun envanteri İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile çıkartıldı. Bayraklı'da 33 bin 100 konutun tamamında çalışmalar tamamlandı.

Üniversitelerle Türkiye'nin en kapsamlı deprem, tsunami tehlikesi ve risk araştırması ile Bayraklı, Bornova ve Konak’taki yaklaşık 11000 hektarlık alanın jeolojik, hidrojeolojik ve jeoteknik yapısını, basen etkisi, sıvılaşma ve diğer zemin davranış özelliklerini belirlemek için Türkiye’nin en kapsamlı mikrobölgeleme araştırması başlatıldı.

Olası bir depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak ve iletişim sağlamak amacıyla “Acil İzmir” mobil uygulaması geliştirildi. Uygulama Hatay ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından da kullanılmaya başlandı.

30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 sonrasında ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümünde kolaylık sağlayacak düzenleme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. bünyesinde Egeşehir Laboratuvarı kuruldu.

Kent içindeki ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümünü hızlandırmak için parsel bazında yüzde 20 emsal artışı kararı alındı.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' ve Türkiye'de ilk defa İzmir için hazırlanan 'İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı ile 'Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi" yayımlandı.

İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalandı. Sera gazı emisyonunun 2030’a kadar en az yüzde 40 oranında azaltması taahhüt edildi. Büyükşehir, Kentler Sıfıra Yarışıyor Programına dahil oldu ve 2050 için net sıfır karbon salımı hedefi koydu.

İzmir, dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kent unvanını kazandı.



Tarihe koruma

Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak için Kemeraltı’ndaki Havra Sokağı ve 848 Sokak yenilendi, Azizler Sokağı düzenlendi. Tarihi Saat Kulesi restore edildi.

İzmir Tarih ekibi 252 hektarlık Kadifekale-Agora-Kemeraltı aksında 19 alt bölgede çalışıyor.

Antik Smyrna (İzmir) Agorası'nın görünürlüğünü artırmak amacıyla ana giriş yapısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Selçuk Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazısında kazı alanına DNA laboratuvarı kuruldu.

Alipaşa Meydanı’ndaki Hacı Salih Paşa Şadırvanı ve Kestanepazarı şadırvanları restore edildi.

Destek verilen kazı sayısı 14'e, destek miktarı 20 milyon liraya yaklaştı.

Smyrna Antik Tiyatrosu Büyükşehir’in desteği ile gün yüzüne çıkarılıyor.

Alipaşa ve Kestane Pazarı şadırvanlarını restore edildi. Hatuniye Meydanı düzenlemesi, Carfi Konağı ve Paterson Köşkü restorasyonu devam ediyor.

İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı çarşısının “UNESCO Dünya Kültür Mirası” olması için TARKEM işbirliği ile çalışmalar sürüyor. Birgi, Gediz Deltası ve Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin içinde yer aldığı Ceneviz Ticaret Yolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için çalışmalara başlandı.

Zeus Sunağı’nı Bergama'ya ait olduğu topraklara getirmek için çalışmalar sürüyor.

Basmane semtindeki Bıçakçı Han kent yaşamına kazandırıldı.

Beydağ Kalesi’nin surları ile Kaleiçi yapılarının restorasyonu tamamlandı.

Tarihi Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han satın alındı. Bu bölgeyi kentin gözde kültür ve sanat merkezi haline getirmek için restorasyon çalışmaları başlatılacak.



Sokak hayvanları için yeni yuva

Sokak hayvanları için 38 milyon liralık yatırımla Bornova Gökdere'de Avrupa standartlarında, yeşil odaklı 1500 köpek kapasiteli rehabilitasyon ve sahiplendirme merkezi kuruldu. Tesisin açılışını Nisan ayında olacak.

Kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sayısını artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile işbirliği protokolü imzalandı.

76 bin sokak hayvanı muayene edildi, 23 bin 500 sokak hayvanına operasyon yapıldı.

365 ton mama dağıtıldı. Veteriner hekim sayısını artırıldı. İlçelerde sokak hayvanları için birimler kuruldu. Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ndeki ameliyathane sayısı ikiye çıktı.

1600 sokak hayvanı sahiplendirildi. Kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sayısı üç kat attı. 35 bin 142 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.



Türkiye’ye örnek sosyal belediyecilik

Pandemi döneminde ve yaşanan afetlerde İzmir dayanışması Türkiye’ye örnek oldu. Depremin ardından ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasını başlatıldı. Yardımseverlerin bağışları ile 2 bin 244 aileye 22 milyon 150 bin liralık kira desteği sağlandı. Belediye imkanlarıyla ise 5 bin 454 aileye 36 milyon 913 bin 400 liralık kira desteği verildi. Toplam 59 milyon 63 bin 400 liralık kira desteği sağlandı.

Pandemide 6 milyon maske ücretsiz dağıtıldı. Kentin farklı noktalarına maskematikler yerleştirildi. Askıda fatura uygulaması ile desteğe ihtiyaç duyan binlerce İzmirli’nin su faturaları dayanışmaya katılan İzmirliler tarafından ödendi.

Depremzedelere destek olmak isteyen kişi ve kurumlar, Halkın Bakkalı üzerinden beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, yiyecek, giyecek, barınma, kırtasiye gibi farklı kalemlerde 19 milyon TL tutarında bağış sağladı.

Yakınlarını kaybeden apartman görevlileri işe alındı. Hilton Oteli depremzedelere açıldı. Uzundere konutları ücretsiz depremzedelerin kullanımına sunuldu.

Derinleşen ekonomik kriz ile birlikte Kara Kış Destek Hattı devreye alındı. Süt üreticileri de dahil olmak üzere kooperatiflerden 369 milyon liralık ürün alındı.

Ülkedeki ekonomik krize karşı “Halk Ekmek” modeli üretime geçti. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile protokol imzalandı. Halk Ekmek’in kapasitesi yeni yatırım yapmadan ikiye katlandı. Hem fırıncı esnafı kazandı hem de halk ekmek arzı yükseldi.

Sosyal yardım yapılan hane sayısı 23 binden 70 bine çıkarıldı.

255 bin haneye 577 bin gıda paketi dağıtıldı. Pandemi, deprem, sel nedeniyle aralarında kahvehaneciler, kantinciler, amatör spor kulübü antrenörleri, gevrekçiler, çiçekçiler, mısır satıcıları, müzisyenlerin de olduğu ihtiyaç sahibi 129 bin 981 yurttaşa 136 milyon 49 bin liralık nakit yardımında bulunuldu. Ramazan Bayramı destekleriyle bu rakam 157 milyona çıkacak.

Süt Kuzusu projesinin kapsamı 11 ilçeden 30 ilçeye çıkartıldı, 265 bin 308 çocuğa ayda 8 litre süt ulaştırıldı. Süt alınan kooperatif sayısı ise 1’den 6’ya yükseldi, süt üreticilerine 277 milyon 129 bin 600 lira destek olundu.

5 bin 547 üniversite öğrencisine sekiz ay için toplam 3 bin 200 lira olmak üzere 17 milyon 679 bin 200 liralık eğitim desteği uygulaması başladı.

Giysi otobüsü 197 köye gitti. Üçyol’da Giysi Noktası açıldı. Yoksulluğun derinleştiği bölgelerde 10 noktada Biz İzmir Dayanışma Noktası oluşturuldu.

İzmir’de her yurttaş eşit

12 masal evi açıldı. Masal evlerinde açılan kurslarda anneler de meslek sahibi yapılarak, istihdama katılmaları sağlandı.

Kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri tek bir çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi açıldı. Yerleşke içinde kadın çalışmaları için ‘Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi”, 2. Engelli Farkındalık Merkezi ve Türkiye’de ilk olan Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi hizmete girdi.

Olimpiyat Köyü içinde Türkiye’nin ilk Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi açıldı.

Gençlik Eylem Planı kapsamında gençliğin sesini yükseltmek ve kentte alan açmak için oluşturulan Genç İzmir'in çalışma alanı genişletildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy'deki Sosyal Projeler

Yerleşkesi’nde de Genç İzmir birimi faaliyete geçirildi. Mayıs ayında Genç İzmir Balçova, Ekim ayında ise Genç İzmir Bornova hizmete açılacak.

Fuar İzmir'de Oyun Geliştirme Merkezi hizmete alındı.

Pandemi döneminde 6 bin 177 öğrenciye ücretsiz internet hizmeti sağlandı.

“İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesiyle 2021’de İzmir’de üniversite okumaya gelen 440 öğrencinin barınma sorununa destek sağlandı

Meslek Fabrikası’nın 13 olan kurs merkezi sayısı FikrimİZ birimiyle birlikte 26’ya çıkartıldı. 75 branşta 14 bin 554 kursiyer eğitim aldı. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi sayesinde 4 bin 773 kişi işe yönlendirildi ve 503 kişi işe girdi.

Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü Gürçeşme ve Seferihisar Çocuk Belediyesi olarak hizmete açıldı. Projenin tüm ilçelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hoş Geldin Bebek projesi ile ailelere yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için 18 bine yakın çanta dağıtıldı.

Konak, Menderes, Menemen ve Tire ilçelerinde 0-12 ay grubu için Ev Ziyareti Temelli Ebeveyn Rehberliği Programı devreye alındı.

Adalet İçin Adli Yardım Aracı hizmeti ve insan hakları temalı hukuk söyleşileri başlatıldı.

İkinci Kadın Sığınma Evi hizmete girdi. 2022-2023 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kamuda karar alma mekanizmasında yer alan erkek yöneticiler için toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi yapıldı.

“Sporda fırsat eşitliği” ilkesi kapsamında “arka mahallelerde” üç portatif yüzme havuzu kurularak 6 bin çocuğa ulaşıldı.



Başka Bir Tarım Mümkün

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu doğrultusunda kuraklığa ve yoksulluğa çare olacak İzmir Tarımı stratejisi uygulanmaya başladı.

Yerel tohum ve yerli hayvan ırkları öne çıkarıldı. Manda yetiştiriciliği canlandırıldı. İklim dostu yem bitkisi üretimi başladı. Dört ilçede 15 bin kiloya yakın yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Yerel tarım ürünleri alım garantisi ile destekleniyor. Ürün alım sözleşmesi imzalanan kooperatif sayısı 70’in üzerine çıktı; ürün yelpazesi genişledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohum karakılçık buğdayı İzmir’in bereketli topraklarıyla yeniden buluşturuldu. 28 bölgede yaklaşık 3 bin 500 dekara yakın alanda karakılçık buğdayının ekimi yapıldı.

İlki 2011’de Seferihisar’da kurulan Can Yücel Tohum Merkezi’nin ikincisi 2021’de Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda açıldı.

Halkın Bakkalı şubelerinin sayısı 9’a çıkartılarak 32 kooperatifin ürettiği 300 çeşit ürün İzmirlilerle buluşturuldu.

İklim değişikliği nedeniyle gelecekte olabilecek kuraklığa karşı toplumun bilgilendirildiği, tarımda doğru yöntemlerin uygulama seraları ile anlatıldığı İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi açıldı.

İki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde yapılan Terra Madre uluslararası gastronomi fuarının ilk defa 2-11 Eylül tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek.



Üreticiye destek

Bir buçuk milyonun üzerinde meyve ve zeytin fidanı, 39 bin lavanta fidesi, 2 bin 739 küçükbaş hayvan, 268 manda, 3 bin 686’sı arılı olmak üzere toplam 5 bin 528 kovan ve 1018 arıcılık malzemesi seti, 982 kilo salep yumrusu, 780 kilo istiridye mantarı, 500 bine yakın nergis soğanı dağıtıldı. Tekne bakımında ihtiyaç duyulan 541 adet ve 621 kilo boya macun seti dağıtılarak küçük ölçekli balıkçılar desteklendi.

Çiftçinin yem maliyetlerini düşürmek için 75 milyon lira kaynak ayrılarak yem desteği projesi başlatıldı.

22 yeni hayvan içme suyu göleti yapıldı, 80 hayvan içme suyu göletinin bakım ve genişletme çalışması tamamlandı.

Ödemiş’te Et İşleme Tesisi 15 milyon liralık yatırımla hizmete alındı.

Bayındır’da 120 milyon lira yatırım maliyetiyle günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası, Bergama’da 25 milyon liralık yatırımla meyve sebze kurutma ve şoklama tesisi kuruluyor.

Mera İzmir projesi kapsamında üreticilerle alım garantili çalışma modeli hayata geçirildi. Menemen, Bergama, Kınık, Seferihisar, Urla, Güzelbahçe ve Çeşme’de toplamda 535 çobanla sözleşmeli süt alımı yapıldı. Sezonda 5 milyon litre süt alınması hedefleniyor.

Atalık Tohumların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 70 ton karakılçık buğdayı ve 10 ton saz çavdarının 4 bin dekar alana ekilmesi için alım garantili sözleşmeler tamamlandı. Hasat karşılığında TMO’nun açıklayacağı fiyatın iki katı bedelle alım yapılarak üreticiye 6 milyon liralık destek sağlanacak.



Daha sağlıklı ve temiz bir İzmir için

Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuruldu. Mavi Bayraklı halk plajı sayısı yüzde 78 çıkarken, İzmir 66 mavi bayraklı plaj sayısı ile Türkiye'de en yüksek artışa sahip il oldu.

İzmir Marina yenilenerek İzmirlilerin denizle buluşma noktası olarak hizmete girdi ve mavi bayrakla ödüllendirildi.

54 milyon liralık yatırımla 53 araç ve 11 bin 500 konteyner alımı yapılarak ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına destek verildi.

Büyükşehir, 59 elektrikli hizmet aracı kullanan Türkiye'deki tek belediye oldu. 15 elektrikli araç MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Güneş enerjisi santrali kurulan tesis sayısı 12'ye çıktı. Binaların elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaya başlandı.

Temiz Gediz, Temiz Körfez sloganı ile Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek ve farkındalık yaratmak için çalışmalar başlatıldı.

“Yüzülebilir Körfez” hedefiyle süren çalışmalar, Bostanlı, Peynircioğlu ve Bornova dere ağızlarında başlatılan tarama faaliyetleriyle genişletildi



İzmir'in çöpü elektrik enerjisi ve gübreye dönüşüyor

240 milyon liralık yatırımla Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde 2019 yılı Kasım ayından bu yana depolanan atıklardan elektrik enerjisi üretilmeye başlandı. Elektrik üretmek için yapılan 'biyogaz tesisi'nden toplamda 224 milyon liralık gelir elde edildi.

Günde 110 ton tıbbi atığın sterilize edilebildiği kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük tıbbi atık tesisi Menemen'de 2020 yılı Mart ayında hizmete girdi.

Ödemiş ve Bergama'da 446 milyon liralık yatırımla Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarındaki yerleşimlere hizmet edecek iki çevreci katı atık tesisi kuruldu. Her iki tesiste de elektrik enerjisi ve gübre üretiliyor.

Bitki atıklarını ekonomiye kazandırmak için Çiğli Harmandalı’da bir tesis hizmete alındı. Bornova Işıklar Mahallesi'nde Türkiye'nin en büyük kapasiteli organik gübre tesisinin yapımı başladı. Benzer tesis Çeşme'de de olacak.



Spora ve sporcuya destek

15 milyon 593 bin liralık yatırımla Havuz İzmir açıldı.

Devlet okullarının spor alanları 6 milyon liralık yatırımla düzenlendi. 4,6 milyon liralık spor malzemesi yardımı yapıldı.

300 amatör spor kulübüne 1.8 milyon liralık spor malzemesi, 2 milyon liralık nakdi yardım yapıldı.

5 bin çocuk sportif yetenek ölçümünden yararlandı.

53 ulusal ve uluslararası spor organizasyonu yapıldı.

Özdere'de 200 kişi konaklama kapasiteli Gençlik ve Spor Merkezi hizmete girecek.

Açılan spor okullarından 81 bin çocuk ve genç yararlandı.

Buz Sporları Salonu'ndan 50 bine yakın yurttaş yararlandı.

İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maraton İzmir iki kez düzenlendi. Dünya sıralamasında yirminci en hızlı parkur, Türkiye'nin ise en hızlı parkuru unvanı alındı. 17 Nisan'da üçüncüsü düzenlenecek.



Daha çok insan kültür sanatla buluşuyor

18 milyon 432 bin liralık yatırımla Mustafa Necati Kültür Merkezi açıldı.

İzmir Opera Binası’nın yapımı sürüyor.

70 yıl aradan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kuruldu.

Pandemi döneminde yerel kültür sanat üreticilerine 10 milyon liranın üzerinde destek verildi.

İzmir Art kültür sanat platformu hayata geçirildi.

Gezici kütüphaneler ile İzmir’in her noktasındaki çocuğun kitaba erişimi sağlandı, gezici sahneler ile tiyatro oyunları sokaklara taşındı.



Dünya şehri İzmir

Akdeniz Dilleri Merkezi açıldı. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin resmi dillerinin öğretildiği kurslardan 881 yurttaş yararlandı. Eğitimler devam ediyor.

Kentin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için TÜSİAD işbirliğiyle Girişimcilik Merkezi açıldı.

İzmir’i sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek için İzmir Sinema Ofisi kuruldu.

İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandı.

İzmir’in dijital turizm ansiklopedisi olan ve İzmir’i dünya çapında tanıtacak olan Visit İzmir uygulaması Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yayına alındı.

Turist yoğunluğunun olduğu bölgelerde 4 Turizm Bilgilendirme Ofisi açıldı.

Pandemi sonrasında işletmelerin yeni sürece geçişini kolaylaştırmak ve İzmir’i güvenilir bir destinasyon olarak ön plana çıkarmak amacıyla Turuncu Çember Hijyen Sertifikası projesi hayata geçirildi.

4.UCLG Kültür Zirvesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-11 Eylül 2021 tarihlerinde “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” başlığı ile İzmir’de düzenlendi.

Dünya çapında gastronomi alanında ün yapmış 31 kentten oluşan Delice-Dünya Gurme Kentler Ağı, pandemi sonrası ilk toplantısını 23-25 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de yaptı.

Türk fuarcılığının başkenti İzmir’de 2022 yılında düzenlenecek fuar sayısı 31’e çıktı.

Belediye bünyesinde Turizm Zabıta Amirliği kuruldu.

İzmir’e yıllar sonra Nisan ayında ilk kruvaziyer seferinin yapılması sağlandı.

Dünyanın en önemli uluslararası bahçe bitkileri EXPO’suna 2026 yılında İzmir’in ev sahipliği yapması sağlandı.

Vapur, otobüs, tramvay, metro istasyonları ve toplu taşıma aktarma merkezlerinde ücretsiz internet hizmeti başlatıldı. Kent genelinde hizmet verilen nokta sayısı 323’e çıktı.

İzmir Vakfı ile birlikte Direct İzmir projesi hayata geçirildi. "Directizmir.com" web sitesiyle, İzmir’den direkt uçuş düzenleyen tüm havayolu firmalarının seferlerinin Türkiye ve dünya genelinde tanıtılması hedefleniyor.