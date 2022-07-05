İzmir Büyükşehir'den 40 milyon liralık bayram desteği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla bu bayramda da ihtiyaç sahibi yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Kurban Bayramı boyunca ayni ve nakdi olmak üzere tam 40 milyon liralık destek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ekonomik krizin gölgesinde geçirilecek Kurban Bayramı için destekler arttırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşların Kurban Bayramı’nda rahat bir nefes alması için 74 bin haneye 300’er lira olmak üzere toplam 22,2 milyon lira bayram parası desteği sağlanacak. Nakit desteği, Büyükşehir’in ulaştırdığı sosyal destek kartları üzerinden yatırılacak.

Enflasyona karşı 40 bin haneye gıda paketi



Bayramda nakdi desteklerin yanı sıra ayni destekler de devam edecek. 40 bin ihtiyaç sahibi haneye içerisinde temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı gıda paketi desteği sağlanacak. Dağıtımına başlanan gıda paketleri, bayram sonrasında da ulaştırılmaya devam edecek. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 7 bin haneye ise içinde kavurma ve kemik suyu konservelerinin yer aldığı gıda paketleri ulaştırılacak.



Şehit yakınları ve öğrenciler de unutulmadı



3 bin 300 şehit yakını ve gaziye ise yine Kurban Bayramı öncesi 300 lira nakit desteği ve gıda paketi desteği verilecek. Ayrıca Büyükşehir’den sosyal yardım alan ailelerin şehir dışında okuyan çocuklarına otobüs bileti desteği kapsamında toplam 3 bin 403 öğrenciye 350 liradan 1 milyon 182 bin lira kaynak ayrıldı.

Böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi yurttaşlara toplamda 40 milyon lira tutarında ayni ve nakdi destek sağlamış olacak.