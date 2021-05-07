İzmir Büyükşehir'den 50 bin aileye bayram desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında 50 bin haneye 250’şer lira olmak üzere toplam 500 lira nakdi destek verecek. Bayram yardımı olarak 25 milyon lira kaynak ayıran Büyükşehir, şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yurttaşlar için de üretici kooperatiflerinin ürünlerinin olduğu gıda paketleri ile kolonya ve şekerin bulunduğu bayram paketlerini 7 Mayıs’tan itibaren dağıtmaya başlayacak

Pandemi süreci boyunca ve Ramazan ayında nakdi yardım, gıda ve hijyen kolisiyle yemek paketi dağıtımlarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını bayram destekleri ile sürdürüyor. Büyükşehir’in Ramazan bayramı için 50 bin haneye yapacağı 250 liralık nakdi destek ödemesi 7 Mayıs’ta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım aldıkları banka kartlarına yatırılacak. Kurban Bayramı’nda da 50 bin haneye 250’şer lira destekte bulunacak Büyükşehir, böylece toplamda 25 milyon liralık bayram yardımı sağlamış olacak. Yurttaşlar banka kartlarına yüklenmiş bakiyeyi nakit olarak çekebilecekleri gibi Halkın Bakkalı şubelerinden indirimli alışveriş yapmak için de kullanabilecek. 245 farklı kooperatif ürünü için yüzde 5 ile 25 arasında indirimin tanımlandığı banka kartlarının ödeme yapılmadan önce market yetkilisine gösterilmesi yeterli olacak.

Bayram öncesi dağıtım tamamlanacak

Büyükşehir, 4 bin şehit yakını, gazi, gazi yakını ve 65 yaş üstü 6 bin 500 ihtiyaç sahibi yurttaş için üretici kooperatiflerden temin edilen ürünlerden oluşan gıda paketleri ile içinde kolonya, şeker ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tebrik kartının yer aldığı bayram paketlerinin dağıtımını da Ramazan Bayramı öncesinde tamamlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl bayram yardımı olarak 40 bin haneye 16 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirterek “Bu yıl 50 bin hane ve 25 milyon rakamına ulaştık. Diğer yandan gıda kolilerimizi üretici kooperatiflerinden aldığımız ürünlerle hazırladık. Burada hem İzmirlileri sağlıklı gıdayla buluşturmayı hem de üreticimizi desteklemeyi hedefledik. Geçen yıldan farklı olarak bu kez sosyal yardım için oluşturulan banka kartlarına Halkın Bakkalı şubelerinden alışveriş yapabilmek için indirim uygulaması da tanımladık” dedi.

Halkın Bakkalı

Başkan Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı’nın Kemeraltı, Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Buca Kasaplar Meydanı ile Bornova’nın Erzene ve Doğanlar mahallerinde şubeleri bulunuyor. Halkın Bakkalı, kooperatiflerin ürünlerini pazarlayabilmesi, tüketicilerin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesini amaçlıyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve kozmetik gibi ürün gruplarından 300 farklı ürün bulunuyor.