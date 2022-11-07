ECE ERKEN İSYAN ETTİ!
ECE ERKEN İSYAN ETTİ!
0
YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
YARGI'DA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SAHNE
0
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
ÇEŞME'DE KAZANANLAR BELLİ OLDU
0
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ OKLA ÖLDÜRDÜ!
0

İzmir Büyükşehir'den 59 üreticiye 214 küçükbaş desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi çiftçi ve köylüye sağladığı desteklerle üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Torbalı’da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 59 üreticiye 214 küçükbaş hayvan dağıttı

İzmir Büyükşehir'den 59 üreticiye 214 küçükbaş desteği
07 Kasım 2022 Pazartesi 16:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla yerel üreticiye ve kırsala destekler tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı’da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 59 üreticiye 214 küçükbaş hayvan dağıttı. Torbalı’daki törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Torbalı’da daha önce 45 üreticiye 173 küçükbaş hayvan, 30 mahalleden 193 üreticiye ise 12 bin 962 çuval kuzu büyütme yemi dağıtılmıştı.

13 binden fazla küçükbaş dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 462'si kadın 3 bin 339 üreticiye toplam 13 bin 30 küçükbaş hayvan dağıttı.
 

Etiketler; #torbalı #hayvan #destek #izmir
Önceki Haber
İzmir'de otomobil devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Sonraki Haber
İzmir’in gemileri bakım için artık İstanbul’a gitmiyor
Ege Üniversitesi'nde korkutan patlama!
Ege Üniversitesi'nde korkutan patlama!
0
İzmir’in gemileri bakım için artık İstanbul’a gitmiyor
İzmir’in gemileri bakım için artık İstanbul’a gitmiyor
0
İzmir'de otomobil devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de otomobil devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
0
Buca Seyfi Demirsoy'da hasta kabulü başladı
Buca Seyfi Demirsoy'da hasta kabulü başladı
0
İzmir Saat Kulesi'nin muslukları yine çalındı!
İzmir Saat Kulesi'nin muslukları yine çalındı!
0
İzmir'de öldürülen Hülya'nın ailesi o karara itiraz etti: Zamanında verilmeyen karar kaldırılsın
İzmir'de öldürülen Hülya'nın ailesi o karara itiraz etti: Zamanında verilmeyen karar kaldırılsın
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.