İzmir Büyükşehir'den 59 üreticiye 214 küçükbaş desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi çiftçi ve köylüye sağladığı desteklerle üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Torbalı’da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 59 üreticiye 214 küçükbaş hayvan dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla yerel üreticiye ve kırsala destekler tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı’da yetiştiricilik eğitimini tamamlayan 59 üreticiye 214 küçükbaş hayvan dağıttı. Torbalı’daki törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, CHP Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, muhtarlar, üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Torbalı’da daha önce 45 üreticiye 173 küçükbaş hayvan, 30 mahalleden 193 üreticiye ise 12 bin 962 çuval kuzu büyütme yemi dağıtılmıştı.

13 binden fazla küçükbaş dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve dağ köylerinde hayvancılığı desteklemek için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 462'si kadın 3 bin 339 üreticiye toplam 13 bin 30 küçükbaş hayvan dağıttı.

