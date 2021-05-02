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İzmir Büyükşehir'den açıklama: Tunç Soyer'in imzası yok!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde, içki satılmasının yasaklandığı İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu kararından başkan Tunç Soyer'in imzasının bulunmadığını açıkladı

İzmir Büyükşehir'den açıklama: Tunç Soyer'in imzası yok!
02 Mayıs 2021 Pazar 14:27

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer verilmemesine rağmen hukuksuz biçimde getirilen içki satışına yasak uygulaması, valilikler eliyle resmiyete kavuşturulmaya çalışılıyor. İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarıyla kentlerde içki satışına yasak getirildiği bildirildi. Benzer kararların alındığı 21 ilin 9’unda ise CHP’li belediyeler yönetimde bulunuyor. Antalya haricindeki illerde kararların oy birliği ile alındığı iddia edilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi, valiliği yalanlayarak kararda imzasının bulunmadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 30 Nisan tarihli belgesinde kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.


KARAR ALINAN KENTLERİN 9’UNDA BELEDİYE YÖNETİMİ CHP’DE

Yasak açıklanan illerde, Antalya haricindeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının oybirliğiyle alındığı belirtiliyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu bileşenlerinden biri de belediye başkanları olduğu için ‘oy birliği’ ile karar alındığı belirtilen illerde belediye başkanlarının da kararlara imza attığı düşünülüyor.

21 ilden 9’unda ise CHP’li yönetimlerin bulunması sosyal medyada tepki çekmişti.

Etiketler; #izmir #Koronavirüs #imza #tunç soyer imza
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