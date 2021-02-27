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İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine ve antrenörlerine destek

İzmir Büyükşehir'den amatör kulüplere destek
27 Şubat 2021 Cumartesi 11:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işsiz kalan 211 antrenöre toplam 316 bin 500 liralık destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren amatör spor kulüplerine de 2020’de 1,1 milyon liralık ekonomik destek sağlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren amatör spor kulüplerine ve antrenörlerine destek olmayı sürdürüyor. Pandemide işsiz kalan 211 antrenöre kişi başı bin 500 lira olmak üzere toplam 316 bin 500 lira nakdi destek verildi. 2020’de amatör spor kulüplerine 1,1 milyon liralık ekonomik destek sağlanmış ve 3 bin 500 gıda kolisi dağıtılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgının başladığı Mart ayından bu yana İzmir’de örnek bir dayanışmaya imza atıldığına dikkat çekerek “Salgın nedeniyle spor okulu faaliyetleri tamamen duran, gelir kaynakları tükenen ve ekonomik çıkmaza giren kentteki amatör spor kulüplerimize destek olduk. 2021 yılında da desteğimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi. İzmir’in 30 ilçesinde çocukların sporla buluşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Soyer,  “Bu şehrin çocukları ve gençleri için daha iyi bir gelecek inşa etme hedefimizde spor öncelikli bir yerde duruyor. Sadece merkez ilçelerde değil kırsaldaki çocuklarımızı, en uzak ilçelerdeki gençlerimizi de sporla buluşturmak istiyoruz. Bu nedenle amatör spor kulüplerinin yaşatılmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Etiketler; #izmir #amatör kulüpler destek #spor
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