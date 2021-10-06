10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
0
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
0
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
0

İzmir Büyükşehir'den Bayındır'da kuraklık önlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklık tehdidine karşı yürüttüğü atık suların geri kazanımı projesi kapsamında Bayındır Hasköy’deki çalışmalar sürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bölgeye hizmet veren Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitelerinin yapım çalışmaları başladı. Geri kazanılan sular tarım arazilerinin sulamasında kullanılacak

İzmir Büyükşehir'den Bayındır'da kuraklık önlemi
06 Ekim 2021 Çarşamba 14:23

İzmir Büyükşehir Bayındır için kuraklık önlemi aldı. Atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek için proje çalışmalarına devam eden İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitesinin yapım çalışmalarına başladı. Çalışmaların 2022 yılı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

A sınıfı sulama suyu

Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitesi, günlük 3 bin metreküp “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Filtrasyon, ultrafiltrasyon ve dezenfeksiyon işleminden geçerek geri kazanılan sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek.

İklim krizi ile mücadele için önem taşıyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 9 atık su arıtma tesisine kurulması planlanan geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp suyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak. Özellikle yer altı ve yerüstü su kaynaklarının azaldığı bölgelerde atık suların yeniden bir kaynağa dönüştürülmesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da büyük önem taşıyor.
 

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #bayındır kuraklık
Önceki Haber
Sındır, İzmirli depremzedelerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
Sonraki Haber
Erdoğan 'Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeliyiz' açıklamasını tepki gösterdi ama...
Doktor, 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında tehdidi affetti
Doktor, 2 çocuğa tablet bilgisayar alınması karşılığında tehdidi affetti
0
İzmir metroda heyecanlı anlar!
İzmir metroda heyecanlı anlar!
0
Kibar'da ilk nikahı Başkan Selvitopu kıydı
Kibar'da ilk nikahı Başkan Selvitopu kıydı
0
İzmir'de 34 öğrenci hastanelik oldu!
İzmir'de 34 öğrenci hastanelik oldu!
0
İzmir'de bir kafeye pompalı tüfekle saldırı
İzmir'de bir kafeye pompalı tüfekle saldırı
0
İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
İzmir'de bir kişiye 'orman yakmaktan' gözaltı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.