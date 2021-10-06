İzmir Büyükşehir'den Bayındır'da kuraklık önlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklık tehdidine karşı yürüttüğü atık suların geri kazanımı projesi kapsamında Bayındır Hasköy’deki çalışmalar sürüyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bölgeye hizmet veren Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitelerinin yapım çalışmaları başladı. Geri kazanılan sular tarım arazilerinin sulamasında kullanılacak

İzmir Büyükşehir Bayındır için kuraklık önlemi aldı. Atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek için proje çalışmalarına devam eden İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitesinin yapım çalışmalarına başladı. Çalışmaların 2022 yılı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

A sınıfı sulama suyu

Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’ne kurulacak geri kazanım ünitesi, günlük 3 bin metreküp “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde geri kazanılmış su sağlayacak. Filtrasyon, ultrafiltrasyon ve dezenfeksiyon işleminden geçerek geri kazanılan sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek.

İklim krizi ile mücadele için önem taşıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 9 atık su arıtma tesisine kurulması planlanan geri kazanım üniteleri ile yıllık 36 milyon metreküp suyun yeniden değerlendirilmesini sağlayacak. Özellikle yer altı ve yerüstü su kaynaklarının azaldığı bölgelerde atık suların yeniden bir kaynağa dönüştürülmesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da büyük önem taşıyor.

