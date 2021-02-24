İzmir Büyükşehir'den Bergama Belediyesi'ne 2 otobüs

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama Belediyesi’ne hibe edilen iki adet otobüs düzenlenen törenle teslim edildi

Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende otobüslerin temsili anahtarı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya verildi.

BAŞKAN KOŞTU’DAN SOYER’E TEŞEKKÜR

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim alınan otobüsler için Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindekiler Bergama Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Başkanı Soyer ve beraberindekileri makam odasında ağırlayan Başkan Koştu, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e Bergama’ya vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi. Makam odasında bir süre devam eden görüşmenin ardından Başkan Soyer ve beraberindekiler, ilçe gezileri kapsamında Büyükşehir tarafından Bergama için hazırlanan programına katılmak üzere Belediye binasından ayrıldı.