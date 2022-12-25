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İzmir Büyükşehir'den bir ilk daha! Yağmur suyu boşa gitmeyecek

İzmir Büyükşehir'den bir ilk daha! Yağmur suyu boşa gitmeyecek
25 Aralık 2022 Pazar 16:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kuraklıkla mücadelede ortaya koyduğu vizyonla şekillenen yağmur suyu hasadı çalışmaları Sünger Kent İzmir Projesi’yle kapsamını genişletiyor. Her damla yağmur suyunun değerlendirilmesini sağlayacak projeyi Başkan Tunç Soyer yarın  kamuoyuna tanıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonuyla hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisi daha eklenecek. Sünger Kent İzmir Projesi yarın (26 Aralık 2022) 11.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde Başkan Tunç Soyer tarafından kamuoyuna tanıtılacak. Türkiye’de bir ilk olan projeyle şehrin caddelerine, sokaklarına, yollarına düşen yağmursuyu bilimsel uygulamalarla yeraltında depolanacak, çatılarına düşen yağmur suyu da hasat edilerek biriktirilecek, temizlenecek ve yeniden kullanılacak.

Tahtalı Barajı’nın sağladığı kadar su değerlendirilecek


Sünger Kent modeliyle doğa ve kent hayatı arasında kurulacak denge, İzmir’i daha dirençli hale getirecek ve toprağa düşen her damla suyun değerlendirilmesi sağlanacak. Yetkililer İzmir’de sadece çatılara yılda yaklaşık 75 milyon ton yağmur suyunun düştüğünü, bu miktarın ise  Tahtalı Barajı’nın bir yılda sağladığı sudan daha fazla olduğunu vurguluyor.

Sünger Kent pilot projeleri aşamalarla uygulamaya geçecek. İzmir’in 5 yıl içinde sünger kente dönüşmesi hedefleniyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #sünger kent
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