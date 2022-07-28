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İzmir Büyükşehir'den cemevlerine erzak desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “eşit yurttaşlık” ilkesi kapsamında Muharrem ayı öncesinde kentteki cemevlerine erzak desteği verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’deki 8 cemevine iftar için 2 bin 100 kişilik yemeklik malzeme dağıttı

İzmir Büyükşehir'den cemevlerine erzak desteği
28 Temmuz 2022 Perşembe 11:07

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “eşit yurttaşlık” ilkesiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı öncesinde için kentteki cemevlerine erzak desteği verdi. Gültepe, Çiğli EVKA 2, Güzelbahçe, Harmandalı, Küçük Çiğli, Limontepe, Menemen Asarlık ve Uzundere’deki 8 cemevine iftar için 2 bin 100 kişilik yemeklik malzeme ulaştırıldı.

“Lokmamızı paylaşmak istedik”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın “Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmir’deki her bir yurttaşımızı merkezimize alarak var gücümüzle çalışıyoruz. Muharrem ayı manevi olarak yoğun duyguların yaşandığı bir ay. Bir nebze de olsa yurttaşlarımıza katkı sunabilmek, çorbamızı, lokmamızı paylaşmak istedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü ekiplerine ait araçlarla ulaştırılan kolilerde kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, barbunya, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, arpa şehriye, erişte ve makarna bulunuyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #cemevi #muharrem ayı
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