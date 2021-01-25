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İzmir Büyükşehir'den depremzedelere yeni destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere’deki Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni (ÇOGEM) depremden etkilenen tüm gruplar için faaliyete geçirdi. Depremzede çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine katkı sunacak merkezde, yetişkinlere yönelik eğitimler ve psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek

İzmir Büyükşehir'den depremzedelere yeni destek
25 Ocak 2021 Pazartesi 10:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depreminden etkilenen yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Uzundere’de kendi mülkiyetindeki konutlara depremzedeleri yerleştiren Büyükşehir Belediyesi,  depremden etkilenen çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine katkı sunmak için bölgede Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yürütülen Merkez’de haftalık olarak okul öncesi, okul çağı dönemi ve yetişkinlere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları yapılacak, psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Film gösterimlerini yapılacak

Merkezde okul öncesi dönemi çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor ve dil becerilerinin geliştirileceği eğitimler psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişim rehberi ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilecek. Şubat ayında “Jimnastik Atölyesi”, “Oyuncak Kukla Atölyesi”, “Çorap Kuklası”, “Masal Atölyesi” ve “Hobi Atölyesi” çalışmaları başlayacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Fotoğrafçılık”, “Küçük Kooperatifçinin Günlüğü” başlıklarıyla iki atölye çalışması da yapılacak. Merkezde Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı uzmanları tarafından yetişkinlere yönelik toplum sağlığı eğitimleri, Çocuk Hakları Birimi uzmanları tarafından çocuklarını korumaya yönelik eğitimler ve psikolojik danışmanlık hizme ti de verilecek. Ayrıca, okul öncesi ve okul çağı çocukları için film gösterimleri de düzenlenecek.

EBA sınıfı da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere'de kendi mülkiyetindeki 224 konutu bir yıllık kullanım için depremzedelere tahsis etmişti. Beyaz eşyadan mobilyaya kadar her türlü ihtiyacın giderildiği dairelerde kalan depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecek. Dairelerin elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderler de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Uzundere’deki depremzedelere alışveriş kartı, hijyen ve gıda paketi desteğinde bulunan Büyükşehir, uzaktan eğitim gören çocuklar için de hem “EBA sınıfı” oluşturmuş hem de tablet desteğinde bulunmuştu.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #uzundere #çogem
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