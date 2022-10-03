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İzmir Büyükşehir'den destek! Eğitim Kart kullanıma açıldı!

İzmir Büyükşehir'den destek! Eğitim Kart kullanıma açıldı!
03 Ekim 2022 Pazartesi 14:44

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de kırtasiye malzemesi yardımını sürdürüyor. Kentin 30 ilçesinde ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Eğitim Kart’a yüklenen miktar 205 liraya yükseltilirken projeden yararlanan öğrenci sayısı 25 bine çıktı. Kartlar bugün (3 Ekim) itibariyle kullanıma açıldı.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde 2019’da başlatılan Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi desteği) uygulaması 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de sürüyor. İzmir’in 30 ilçesinde ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılan Eğitim Kart’a yüklenen bakiye 140 liradan 205 liraya yükseltildi. Projeden yararlanan öğrenci sayısı ise 25 bine çıkarıldı. Kartlar bugün (3 Ekim Pazartesi) itibariyle kullanıma açıldı. Eğitim Kart, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda ilçe ticaret odalarına kayıtlı kırtasiyecilerde kullanılabiliyor.

Destek miktarı 13 milyona yaklaştı


200’ü aşkın kırtasiye esnafına da can suyu olan Eğitim Kart uygulamasından 2019 yılında 17 bin 58, 2020’de 23 bin 629, 2021’de ise 24 bin 290 öğrenci faydalanmıştı. Bu yıl öğrencilerin Eğitim Kartlarına toplamda 5 milyon 125 bin liralık bakiye yüklenecek. Böylece 2019 yılından bu yana toplam 12 milyon 800 bin lira tutarında kırtasiye desteği sağlanmış olacak.

Etiketler; #izmir #eğitim kart #tunç soyer #haber
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