İzmir Büyükşehir'den Dikili'de üreticiye yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda küçük üreticiye destekler sürüyor. Bugün Dikili'de 24 mahalleden 274 üreticiye toplam 8 bin 512 çuval kuzu büyütme yemi dağıtıldı

Kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüsüne sağladığı desteklerle üreticisinin yüzünü güldürmeye, bölgede tarımsal çeşitliliği zenginleştirmeye devam ediyor. Bugün Dikili’de 24 mahalleden 274 üreticiye toplam 8 bin 512 çuval kuzu büyütme yemi dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında Dikili’de 18 mahalleden 128 üreticiye toplam 483 adet küçükbaş hayvan dağıtmıştı. Yavrularla beraber bu sayı bin 104'e ulaştı.



“Var olsun”



Dikili’de yem dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Demirel, Dikili Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Tamer Akman, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan üretici Sevda Sever, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Bu hayvanları satmak üzereydik. Bu destekler sayesinde vazgeçtik. Sağ olsun, var olsun” dedi. Üretici Menekşe Gören de üretime bu sayede devam ettiklerini belirterek “Bu kötü zamanda Başkanımızın desteği çok iyi oldu, çok teşekkür ederiz Tunç Başkanımıza” dedi.



40 bin çuvala yaklaştı



Aliağa, Bornova, Buca ve Kınık ilçelerinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik süt yemi desteğinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığı “kuzu büyütme yemi” ile desteklemek amacıyla Kiraz, Torbalı, Beydağ, Tire ve Menderes ilçelerinde 678 üreticiye toplam 39 bin 91 çuval yem dağıttı. 2021’de Muğla’da ise yangından etkilenen üreticiye 7 bin çuval yem teslim edildi.