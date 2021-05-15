İzmir Büyükşehir'den eğitime 39 milyon TL destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019-2021 döneminde eğitime yönelik destek faaliyetlerine 40 milyon liraya yakın bütçe ayırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklar ve gençler bu ülkenin geleceği. Onlar için ne yapsak az” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda 2019-2021 döneminde eğitime yardım faaliyetleri için 39 milyon 383 bin liralık kaynak ayrıldı. Okullara bakım onarım çalışmalarından çevre düzenlemesine, öğrencilere dağıtılan tablet, bot ve monttan spor malzemelerine kadar birçok alanda destek sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eğitim için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyleyerek “En başından beri eğitime destek vermeyi bir öncelik olarak kabul ettik. Çünkü geleceğimizi başka türlü inşa edemeyiz. Büyükşehir olarak pek çok alanda proje ve yatırımlarımızı sürdürürken eğitimden elimizi çekmiyoruz. Hatta yaptığımız en kıymetli ve kalıcı işlerden biri olarak bunu görüyoruz. Okulların onarım çalışmalarından tutun öğrencilere verilen tablet ya da kırtasiye malzemesi desteğine kadar biz her konuda çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hijyen paspasından tablete

İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında 2019-2021 döneminde okul bakım onarım ve dış cephe inşaat işleri için 15 milyon 963 bin liralık, tadilat ve tamirat çalışmaları için ise 3 milyon 100 bin liralık kaynak ayırdı. Öğrenciler için 7 milyon 459 bin liralık bot ve mont satın alınarak dağıtıldı. Online eğitime destek olmak için 3 milyon 50 bin liranın üzerinde bir bedelle tablet alımı yapıldı. 2 milyon 449 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere Eğitim Kart dağıtılarak 4 milyon 935 bin liralık kırtasiye malzemesi desteği sağlandı. Gençlere Kitap Kart, internet paketi ve Gençlik Merkezi’nde çeşitli branşlarda atölye çalışmaları için 430 bin lira harcandı. Okulların çevre düzenlemesi ve park bahçe bakımı için bir milyon 404 bin lira ayrıldı. 2020 yılında İzmir genelindeki bin 542 okula 594 bin 868 liralık hijyen paspası, paspas dezenfektanı ve dijital ateş ölçer dağıtıldı. Toplamda İzmir’in 19 ilçesinde 83 okulda zemin döşemeden çocuk oyun parkına kadar pek çok alanda çalışma yapıldı.