İzmir Büyükşehir'den Engetre Katı Atık Yönetim Tesisi açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması amacıyla Menderes’te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne karşı bazı siyasi çevrelerin olumsuz algı yaratma çabalarının bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini açıkladı. Tesise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatına göre atık kabulü yapılacağı ve Türkiye genelinde kurulan atık bertaraf tesislerindeki standart uygulamaların burada da geçerli olacağı belirtilen açıklamada, hayvansal atıkların ve gıda endüstrisi atıklarının evsel nitelikli atıklardan farklı bir nitelik taşımadığına da dikkat çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te yapmayı planladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'ne ilişkin bazı siyasi parti temsilcilerinin gerçeği yansıtmayan iddialarına yanıt verdi. İddiaları “olumsuz algı yaratma çabası” olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çabaların bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Kentimizdeki katı atıkları ekolojik ve ekonomik değere dönüştürmek için var gücüyle çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine bazı siyasi çevrelerin olumsuz algı yaratma çabalarıyla karşı karşıyadır. En önce söylemek gereklidir ki; Menderes Çakaltepe Gölova mevkiinde Menderes, Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim ve Elektrik Üretim Tesisi ile bu olumsuz algı yaratma çabaları ve mesnetsiz iddialar bilimsel gerçeklerle örtüşmemektedir.

Zira günlük 2 bin ton kapasiteli tesisin izin süreçleri mevzuatlara uygun bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmüştür. Proje yer seçiminin uygunluğunu belirleyen Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na sahiptir. Fizibilite raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmış ve alan, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlara işlenmiştir.

Kamu yararı taşıyor



ÇED sürecinde yürütülen akademik çalışmalar, proje için belirlenen teknoloji ve metotların uygulanabilir olduğunu, faaliyet yerinin isabetli seçildiğini, işletim modeli açısından da tesisin kamu yararı niteliği taşıdığını ortaya koymuştur. Proje ile ilgili hazırlanan ÇED başvuru dosyası 1 Haziran 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulmuştur.

İddialar gerçeği yansıtmıyor



Tesise kabul edilecek hayvansal atıkların ve gıda endüstrisinin atıklarının tehlikeli olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması planlanan tesis tam entegre kapalı devre çalışacaktır. Tesiste hizmet verecek üniteler, tesisin çalışma prensipleri izin süreçlerinin başından bugüne kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde yürütülmüş, tesise hangi tür atıkların alınacağı mevzuatlar doğrultusunda değerlendirilmiş; Bakanlığın mevzuatları doğrultusunda projeye hayvansal ve gıda endüstrisi atıklarının kabulü dahil edilmiştir. Bu tür atıklar, evsel atıklardan farklı bir nitelik taşımamaktadır. Diğer bir deyişle tehlikeli, tıbbi ve yanıcı atık niteliğinde değildirler.

Tıpkı Bergama, Ödemiş ve Türkiye’nin diğer illerinde aynı çalışma prensibiyle kurulan atık bertaraf tesislerinde olduğu gibi Menderes'e kurulması planlanan tesiste de katı atıklar ekonomiye kazandırılacak ve elektrik enerjisi üretilecektir.

Yeniden vurgulamakta yarar vardır ki; ilçede kurulması planlanan tesisin doğa ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturacağı söylemleri bölgeye katma değer ve istihdam sağlayacak bu projeyi gölgelemeye yönelik mesnetsiz iddialardan ibarettir. Tesisin çevre ve insan sağlığı açısından herhangi bir riski yoktur. Çalışmalar, tüm projelerde olduğu gibi bilimsel gerçekler ve yasalara uygun bir biçimde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.