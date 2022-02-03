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İzmir Büyükşehir'den evsizlere ücretsiz hamam hizmeti

İzmir Büyükşehir'den evsizlere ücretsiz hamam hizmeti
03 Şubat 2022 Perşembe 14:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin evsizlere yönelik hizmetleri Başkan Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda güçleniyor. Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara açan Büyükşehir Belediyesi verdiği hizmeti kadınları da ekleyerek büyüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki evsizlere barınma, beslenme ve sağlık desteği Başkan Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” vizyonuyla büyüyor. Barınma sorunu yaşayan erkek yurttaşlara pazartesi ve perşembe günleri Tarihi Basmane Hamamı'nın kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de aynı uygulamayı kadınlar için başlattı. Hamam bundan böyle bir gün de evsiz kadınlara hizmet verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi ve belirli otellerde evsizlere barınma, beslenme ve sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

kapsamında neler yapıldı?


Tarihi Basmane Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılının Eylül ayında evsiz ve banyo hizmeti alamayanlar için kullanılabilir hale getirilmişti. İhtiyaç duyanlar sadece durumlarını beyan ederek pazartesi ve perşembe günleri hiçbir saat kısıtlaması olmadan hamamdan yararlanabiliyor. Banyo öncesi yurttaşlara berber hizmeti veriliyor ve temiz kıyafet sağlanıyor. Hizmetten sadece evsizler değil Basmane bölgesindeki otellerde kalıp banyo hizmeti alamayan, tek kişilik odalarda yaşayan yurttaşlar da yararlanıyor.
Bu kapsamda 2021 ve 2022 yıllarında 2 bin 227 yurttaş banyo hizmetinden yararlandı. Bin 680 evsize de giyim desteği sağlandı.

Etiketler; #izmir #ücretsiz hamam #basmane hamamı #tunç soyer
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