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İzmir Büyükşehir'den 'Fatih Sultan Mehmet Paşa' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes'te bulunan 'Fatih Sultan Mehmet Paşa' ismi ile ilgili açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir'den 'Fatih Sultan Mehmet Paşa' açıklaması
19 Ocak 2021 Salı 12:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Menderes ilçesi Ata Mahallesi'nde bir sokağa “Fatih Sultan Mehmet Paşa” isminin verilmesine ilişkin açıklamada, söz konusu hatanın 2013 yılında ilçe belediye meclisinde alınan bir karara dayandığı belirtilerek, “tarihimizin en değerli şahsiyetlerin birinin isminin hatalı bir kullanıma maruz bırakılması kabul edilemez, en kısa sürede gereken yapılacaktır” denildi.
Sokak isminin 2013 yılında "ilçe sınırları içerisinde aynı isimli birden fazla cadde, sokak, meydan ve bulvar ismi olmayacağı' yönündeki yönetmelik gereği ilçe belediyesi ve Büyükşehir Meclisi'nin onayıyla verildiği hatırlatılarak, ismin değiştirilmesi yönündeki taleplerin incelendiği,  konunun ilçe belediyesi görüşü alınarak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde değerlendirileceği açıklandı.
Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik gereği bir ilçe sınırı içerisinde aynı isimli birden fazla cadde, sokak, meydan ve bulvar ismi olmayacağı hükmü kapsamında, 2013 yılında tüm yol isimlerinin yönetmeliğe uygun hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu çalışma esnasında söz konusu sokağı aynı ismi taşıyan diğerlerinden ayırmak için hatalı bir ekleme yapılmış ve dönemin yetkili organlarının da dikkatinden kaçması sonucu bu hatalı işlem resmiyet kazanmıştır. Hemşehri İletişim Merkezi'ne geçtiğimiz yılın Aralık ayında ve bu ay iletilen talepler doğrultusunda, ilçe belediyesinin de görüşü alınarak konu Belediye Meclisi'nin değerlendirilmesine sunulacak ve bu hatalı işlemin düzeltilmesi sağlanacaktır."

Etiketler; #izmir büyüşehir belediyesi #menderes
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