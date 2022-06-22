İzmir Büyükşehir'den 'Gül Sokak' açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bazı yayın organlarında yer alan Alsancak’taki Gül Sokak’ın adının Kolombiya, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nin adının ise Brezilya Sokak olarak değiştirileceğine yönelik iddiaların da, tepkiler üzerine karardan geri adım atıldığı yönündeki haber ve yorumların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada halk arasında Gül Sokak olarak bilinen 1382 Sokak ile Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi isimlerinin korunduğu ifade edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alsancak’ta bulunan Gül Sokak’ın bir kısmına Kolombiya, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin devamına ise Brezilya adı verileceği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından konuya ilişkin yapılan gerçek dışı yorum ve değerlendirmeler üzerine bir açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14 Mart 2022 tarihinde aldığı karar, İçişleri Bakanlığı’nın Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği doğrultusunda, “bir sokak ve cadde bir başka cadde ile kesişiyorsa sınırının burada bitirilerek geri kalan bölümünün farklı bir isimle tanımlanması gerekmektedir” hükmüne dayanılarak onaylanmıştır.

Buna göre 1382 Sokağı ve Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'ni de Cumhuriyet Bulvarı böldüğü için yönetmelik uyarınca adres karmaşası yaşanmaması adına söz konusu sokak ve caddenin deniz tarafında kalan küçük bölümleri yeniden isimlendirilmiştir.

Alınan meclis kararı ile mevcut cadde ve sokak isimleri ana gövdede korunmuş, bütünsellikten kopuk bölümleri yeniden isimlendirilerek yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir.



Gül Sokak olarak bilinen 1382 Sokak'ta bir değişiklik yok

Kültür Mahallesi’nde halk arasında Gül Sokak olarak bilinen sokak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Adres Bilgi Sistemleri'nde ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce aktif olarak kullanılan Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) 1382 Sokak olarak kayıtlıdır. 1382 Sokak’ın Cumhuriyet Bulvarı ile deniz tarafındaki Atatürk Caddesi arasında kalan yani Kordon Orduevi'nin yanındaki 62 metre uzunluğundaki kısmı yönetmeliğe uygun hale getirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yeniden isimlendirilerek “Kolombiya Sokak” olarak değiştirilmiştir. Halk dilinde Gül Sokak olarak bilinen resmi adı ile 1382 Sokak şeklindeki isminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Talep Büyükelçi'den geldi

12 Ocak 2022 tarihinde Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaretinde İzmir’de bir sokağa Kolombiya Sokağı adı verilmesi önerisini sunmuştur. Öneri meclisin onayına sunulmuş ve olumlu karşılanmıştır.

Kolombiya ve İzmir arasındaki olumlu diplomatik ilişkilerin bir göstergesi niteliğinde son olarak 14 Mayıs 2022 tarihinde “Kolombiya Kahve Festivali” düzenlenmiş, büyük ilgi gören festival kapsamında Kolombiyalı sanatçıların yaptığı mural çalışması da İzmirlilerle buluşmuştur.



Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nin adı da değişmiyor

Yine Kültür Mahallesi’nde bulunan 985 metre uzunluğundaki Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin Cumhuriyet Bulvarı ve Talatpaşa Bulvarı’ndan başlayıp Mimar Sinan Caddesi’ne kadar olan 921 metrelik ana gövdesinde herhangi bir isim değişikliği söz konusu değildir. Cadde’nin Cumhuriyet Bulvarı’nı kestiği deniz tarafında kalan Kordon Orduevi'nin yanındaki 64 metrelik kısmı yönetmeliğe göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce yeniden isimlendirilerek Brezilya Sokak olarak tanımlanmıştır.



Brezilya'da da Türkiye Sokağı var



Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 19 Ocak 2022'de “İzmir’de bir sokağa Brezilya adı verilmesini” talep etmiş, Sao Paulo’da şehrin en prestijli mahallelerinden birinde “Rua Turquia” (Türkiye Sokağı) olduğunu belirtmiştir. Brezilya’nın Türkiye’deki misyonları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki sağlam ilişkiler çerçevesinde bahse konu talep, Başkan Tunç Soyer tarafından olumlu değerlendirilerek meclis onayına sunulmuştur.

Ayrıca Brezilya Başkonsolosu Regina Maria Cordeiro Dunlop Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etmiş, Brezilya ve Türkiye arasındaki dostluğun sembolü ve aynı zamanda Brezilya’nın bağımsızlığının 200. yılı anısına İzmir Sanat'ın bahçesine “Jacaranda” fidanı dikilmiştir.

Fransa’nın Türkiye’deki diplomatik erkânından alınan, İzmir’de bir sokağa Fransa ismi verilmesi talebi de meclisin onayından geçmiştir. 1. Kordon’daki Fransa Konsolosluğu binasına yakın 1380 Sokak'ın ismi Fransa Sokak olarak belirlenmiştir.



Dışişleri Bakanlığı'nın onayı bekleniyor



Söz konusu üç sokağın isimlendirmesi ile ilgili olarak meclis kararı İzmir Valiliği'nin onayının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu kararı beklenmektedir.

Kentler ve ülkeler karşılıklı iyi niyet ilişkileri çerçevesinde kamuoylarında bilinirliklerinin artırılması, dostluğun ve diyaloğun geliştirilmesi adına ülke ve kent isimlerini kendi cadde ve sokaklarına verebilmektedir.

Nitekim Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türkiye Sokağı isimli sokak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İzmir Parkı mevcuttur. İzmir’de de, aralarında İtalya Sokağı, Meksika Sokağı ve Pakistan Bulvarı gibi çok sayıda ülke ismi taşıyan cadde, sokak ve bulvar adı bulunmaktadır.



Hata da yok geri dönüş de



Yanlış bilgi ve yorumları kaynak kabul eden bazı yayın organlarınca “hatadan geri dönüldü” şeklinde yapılan haberler de aynı şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Ne Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin ne de Gül Sokak’ın adı değiştirilmemektedir. Bu yönde bir düşünce ve tasarruf da söz konusu değildir.



Kamuoyuna önemle duyurulur.