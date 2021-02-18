İzmir Büyükşehir'den kamulaştırmaya dev bütçe

Yeni proje ve yatırımlar için ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina kamulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 ve 2020 yıllarında 310 milyon liralık gayrimenkul satın aldı. 2021 yılında ise kamulaştırmalar için 218 milyon lira harcanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte pek çok önemli yatırım ve projeyi hayata geçirmek için kamulaştırmaya önemli harcamalar yaptı. 2019 ve 2020 yıllarında 310 milyon liralık arazi ve bina satın alınırken, 2021 yılında kamulaştırmalar için 218 milyon lira harcanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan gayrimenkuller hem önemli proje ve hizmetlerin yapılabilmesi hem de kente katma değer kazandırılması adına değerlendirildi. Yeni yollar, meydanlar ve kavşaklar açmak, yeşil alanları artırmak, spor salonları, alt–üst geçitler, itfaiye tesisleri inşa etmek, otopark ve mezarlık alanları ile kentsel dönüşüm-gelişim alanları oluşturmak, arkeolojik kazılar için uygun alan hazırlamak, kente sağlıklı içme suyu sağlamak, kanal, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi yatırımı yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan her yerde arazi ve bina satın alındı.

Soyer, “Çoğu yatırımımızda kamulaştırma yapıyoruz”

İzmir'in kalkınması ve gelişmesi için yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projelerimizi hayata geçirirken yurttaşlarımızın ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapıyor, gerektiğinde kamulaştırma yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bazı yatırımlarımızın kamulaştırma bedeli yapım maliyetinden çok daha fazla olmasına rağmen İzmir’i ayağa kaldıracak, kentin planlı gelişmesini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz” dedi.



En büyük kamulaştırma Arkeoloji ve Tarih Park alanına

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i ayağa kaldırmak için öncelik verdiği projelerin başında gelen Kadifekale'den Konak Pier'e uzanan tarihi aksın canlandırılması çalışmaları kapsamında en çok kamulaştırma bedeli Kadifekale’deki Arkeoloji ve Tarih parkı alanı için ödendi. Antik Tiyatro ve çevresini gün yüzüne çıkarmak için yürütülen çalışmalar kapsamında 47 milyon 850 bin liralık kamulaştırma yapıldı. Bunu yaklaşık 30 milyon liralık kamulaştırma bedeli ile Basmane bölgesini ayağa kaldıracak tarihi iki yapı olan Bıçakçı Han ile Yıldız Sineması’nın satın alınması izledi.

Dikili’de bulunan Çandarlı Turizm Tesis Alanı için 20,5 milyon liralık kamulaştırma yapılırken, kentin önemli sıkıntılarından biri olan otopark ihtiyacını karşılamak için otopark yapılmak üzere Buca, Ödemiş, Seferihisar, Bayraklı, Foça, Selçuk ilçelerinde 40 milyon lira bedelle arazi satın alındı.

Bayındır’da otopark ve meydan düzenlemesi için yaklaşık 4 milyon liralık kamulaştırma yapıldı. Bunu 3 milyon 720 bin liralık kamulaştırma bedeli ile Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı özgün kimliğine kavuşturmak ve bölgedeki ziyaretçi hareketliliğini artırmak için yürütülen Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Projesi izledi.

İZSU Genel Müdürlüğü de arıtma tesisi, kuyu, depo alanları ile içme suyu, kanal, yağmur suyu ve dere ıslahları ile ilgili yatırımlar için 7.3 milyon lira harcadı.