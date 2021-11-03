ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU
0
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
MİGRENE AŞILI ÇÖZÜM!
0
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
İZMİR'DE 'SANATÇI TUVALETİ' BULUNDU
0
4 UÇAKLI OKUL
4 UÇAKLI OKUL
0

İzmir Büyükşehir'den kara kış desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kara kış destekleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca gıdadan giysiye, sobadan yakacağa kadar 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara destek olmalarının önemini vurgulamıştı

İzmir Büyükşehir'den kara kış desteği
03 Kasım 2021 Çarşamba 15:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardımlar artarak sürüyor. 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca nakit desteği, gıda kolisi, sıcak yemek, giysi, çocuk bezi, mama, ev eşyası, soba, battaniye, yakacak, eğitim ve kırtasiye malzemesi başta olmak üzere 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Salgınla derinleşen ekonomik krize, işsizlik ve yoksulluğa karşı ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Öte yandan İzmir’in refahını artırıp tüm şehre adil bölüştürmek için canla başla çalışıyoruz. İzmir’de her vatandaşımızın ekmeğini büyütmek ve bu sıkıntılı zamanlardan hep birlikte çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mamadan ev eşyasına

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon lira tutarında gıda, öğrencilere 20 milyon liralık eğitim ve kırtasiye malzemesi, 20 milyon liralık bez, mama, bot, mont, giysi ve ev eşyası desteği sağlanacak. Ayrılan 30 milyon liralık kaynakla en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip yurttaşlara ulaştırılacak. Kış boyunca yakacak, soba ve battaniye desteğini sürdürecek Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta bin hanenin soba, beş bin hanenin ise yakacak ihtiyacını karşılayacak.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #tunç soyer #kara kış desteği
Önceki Haber
Tacize uğrayan kızları korurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum
Sonraki Haber
Bergüzar Korel, Leyla'ya kavuştu
EİB, ihracat şampiyonları için 2 bin 160 fidan dikti
EİB, ihracat şampiyonları için 2 bin 160 fidan dikti
0
Başkan Soyer, İzmir'de sıfır karbon salımı için hedef koydu
Başkan Soyer, İzmir'de sıfır karbon salımı için hedef koydu
0
İzmir'de kaza: 26 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
İzmir'de kaza: 26 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
0
İzmir'de ücretsiz çekici hizmetinden bin 355 kişi faydalandı
İzmir'de ücretsiz çekici hizmetinden bin 355 kişi faydalandı
0
Bu okulun bahçesinde 4 uçak var!
Bu okulun bahçesinde 4 uçak var!
0
Depremzedelere bir müjde de Bornova'dan: Emsal artış kararı alındı
Depremzedelere bir müjde de Bornova'dan: Emsal artış kararı alındı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.