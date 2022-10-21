İzmir Büyükşehir'den Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili açıklama: 11 gündür yanıt verilmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtma kararı almış, ancak belediye çalışanları Katip Çelebi Üniversitesi'ne alınmamıştı. Konu ile ilgili İzmir Büyükşehir'den yazılı bir açıklama geldi

Üniversite öğrencilerine yemek dağıtmak için tahsis edilen araçların, Katip Çelebi Üniversitesi’ne girişinin engellenmesi üzerine ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamadır:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizin derinden etkilediği üniversite öğrencilerinin beslenme sorununun çözümüne destek olmak amacıyla geçen yıl dört kamu üniversitesinde ücretsiz sıcak yemek dağıtım hizmeti başlatmış, bu yıl yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte mevcut dört kamu üniversitesine iki yeni üniversite daha dahil edilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevinde üretilen sıcak, hijyenik ve sağlıklı yemekler Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Katip Çelebi Üniversitesi’nin yanı sıra öğrencilerden gelen talep üzerine artık İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Bakırçay Üniversitesi kampüslerinde öğrenim gören gençlerimize de sunulmaktadır. Böylece dağıtılan yemek sayısı günlük beş binlere ulaşmıştır.

Katip Çelebi Üniversitesi öğrencilerine sunulan yemek dağıtım hizmeti geçen yıl üniversitenin Çiğli Ana Yerleşkesi kütüphane bölgesinde yapılmasına karşın üniversite idaresinin bu yıl farklı bir tutum alarak öğrencilerin hizmetten yararlanmasına yönelik işbirliğine yanaşmadığını üzülerek ifade etmek durumundayız.

10 Ekim 2022 tarihinde izin talebini içeren resmi yazımız üniversiteye ulaştırılmasına rağmen yemek dağıtımına giden araçlarımız güvenlik görevlileri tarafından üniversite kampüsüne gerekçe gösterilmeksizin alınmamıştır. Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Barış Karcı imzası ile üniversiteye iletilen resmi yazıya 11 gündür yanıt verilmemiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi gençlerimizin bu zorlu ekonomik koşullarda ücretsiz sıcak yemek hizmetinden mahrum kalmaması için dağıtım araçlarını kampüs alanı dışında konuşlandırarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Katip Çelebi Üniversitesi yönetiminin izin talebimizi işleme alarak gerekli kolaylığı sağlaması halinde, öğrencilerimiz geçen yıl olduğu gibi yemek dağıtımlarından daha sağlıklı koşullarda faydalanabilecektir.

Konunun farklı alanlara çekilerek gereksiz tartışmalara zemin yaratılmasının tek beklentisi yemek hizmeti olan öğrencilerimiz adına bir fayda sağlamayacağı açıktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.