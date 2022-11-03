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İzmir Büyükşehir'den Kınıklı çiftçiye 8 ton karakılçık tohumu

İzmir Büyükşehir'den Kınıklı çiftçiye 8 ton karakılçık tohumu
03 Kasım 2022 Perşembe 11:18

Ata tohumu karakılçık buğdayının üretimini arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Kınık’taki üreticilere 8 ton karakılçık tohumu dağıttı. 400 dönümde yetişecek karakılçık buğdayının hasadı 2023’te yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda atalık karakılçık buğdayı tohumu dağıtımı devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisiyle çiftçiye can suyu olan proje Kınık’taki üreticileri de sevindirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler’in katıldığı törende 26 üreticiye 8 ton karakılçık tohumu verildi. Tohumlar 400 dönüme ekilecek.

“Üreticiden iki katı fiyatına satın aldık”

Kınık’taki dağıtımda konuşan Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Başkanımız Tunç Soyer, Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla karakılçık buğdayı projesini Seferihisar'da büyüttü, geliştirdi. Şimdi hem İzmir'in hem de memleketin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Menemen'de, Tire'de, Kars'ta, Burdur'da karakılçık buğdayı tohumu dağıttık. Devlet geçen yıl buğdaya 7 lira fiyat verdi. Biz üreticilerimize verdiğimiz tohum miktarını geri aldıktan sonra fazla ürettiği tohumu 14 liraya, yani iki katı fiyatına satın aldık” diye konuştu.

Karakılçık katlanarak büyüyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 4 bin dönüme ektiği karakılçık buğdayını 2023 sezonunda İzmir’in ovaları ve çevre ilçelerde 11 bin dönüme çıkardı. Alım garantili karakılçık buğdayı projesi sayesinde bir yandan çiftçinin tarladaki umudu büyütülürken bir yandan da doğa dostu atalık tohumlarla sürdürülebilir tarım ve iklim kriziyle mücadele yolunda önemli adımlar atıldı. 2023 yılı hasadıyla alımı yapılacak karakılçık buğdayları, taş değirmenlerde öğütülüp İzmirli markasıyla ambalajlanarak karakılçık unu, karakılçık makarnası ve karakılçık ekmeği olarak sofralardaki yerini alacak.

Etiketler; #izmir #karakılçık #tohum
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