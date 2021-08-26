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İzmir Büyükşehir'den köylere 50 yangın söndürme tankeri daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı orman seferberliği kapsamında yangınlara hızlı müdahale edilmesini sağlamak için 50 yangın söndürme tankeri daha alınıyor

İzmir Büyükşehir'den köylere 50 yangın söndürme tankeri daha
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi başlattığı orman seferberliği kapsamında yangın söndürme tankeri almaya devam ediyor. Nisan ayında orman köylerine 3 ton su kapasiteli 60 adet yangına ilk müdahale amaçlı hortum ve römork tipi su tankeri dağıtan Büyükşehir, 50 adet tanker ve içinde su kazanı, pompa ve hortum bulunan beş adet yangın söndürme setiyle ilgili alım sürecini de başlattı. Şehir merkezine uzak orman köylerinin sakinleri artık yangına daha etkili bir şekilde ilk müdahaleyi yapabilecek. Böylece itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesi engellenebilecek. Tankerlerin kullanımı için daha önce olduğu gibi köylülere yangın eğitimi de verilecek.

Çok talep var


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer orman yangınlarında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Son yangınlar bu projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi zaten. Biz merkeze uzak orman köylerimize 60 tane tanker dağıtmıştık. Bazı yerlerde yangınlar bu tankerler ve bu tankerlerin kullanımı konusunda eğitim verdiğimiz köylüler tarafından daha büyümeden söndürüldü. Şimdi de 50 tane daha dağıtacağız. Çok talep var, bu talebi karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Şube müdürlüğü kuruldu

Yangın söndürme tankerlerinin dağıtım, bakım ve onarımıyla bölge halkına verilecek eğitimin planlamasını Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Orman Köyleri ve Kırsal Alan Yangınları Şube Müdürlüğü yapacak. Ormanlarda itfaiyecilik hizmetleri ayrı bir uzmanlık istediğinden orman köylerine ve yangın riski bulunan kırsal alanlara odaklanan Şube Müdürlüğü’nde aynı zamanda orman yangınlarını söndürmede ihtisaslaşmış özel bir itfaiye ekibi olacak.
Urla’nın Birgi Mahallesi’nde 3 Ağustos’ta çıkan yangın Büyükşehir’in dağıttığı yangın söndürme tankeri sayesinde bölge halkının müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürülmüştü.

Etiketler; #izmir #izmir tanker #yangın söndürme tankeri #izmir büyükşehir #tunç soyer
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