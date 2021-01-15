İzmir Büyükşehir'den müzisyenlere pandemi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde zor günler geçiren kültür sanat üreticilerini desteklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde sekteye uğrayan kültür sanat üretiminin devam etmesi için mağduriyet yaşayan sektör emekçilerine omuz vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, geçimini sadece sektörden sağlayan sokak sanatçılarına ve müzisyenlere gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtmaya başladı. Dernek, birlik ve sektör temsilcilerinden gelen taleplerle oluşturulan liste kapsamında toplamda bin gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtılacak.

“Ayakta kalmaya çalışıyoruz”

İlk gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımı Kültürpark’ta Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nun önünde yapıldı. Dağıtım alanında konuşan İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı Murat Vatankoş pandemi döneminin müzisyenler için ciddi sıkıntılar yarattığı söyleyerek “Mart ayından beri çalışmıyoruz. Yazın bir kıpırdanma oldu ama yaralarımıza pansuman olmaya yetmedi. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tek temennimiz pandeminin sona ermesi ve işimize geri dönmemiz. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Bugün de müzisyenlere gıda yardımı yapıyor” dedi.

“Büyükşehir olmasa müzisyenler açlıkla karşı karşıya kalacak”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise pandemi sürecinde geçimini sokaktan sağlayan ve günlük gelir elde eden Roman vatandaşların çok etkilendiğini vurgulayarak “Müzik yaparak, çiçek satarak geçimini sağlıyorlar. İzmir Büyükşehir, pandeminin başından beri onların taleplerini karşılıyor. Hem etkinlik ve organizasyonlarla hem de erzak desteğiyle yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Büyükşehir sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmetleri yapıyor. Ancak köklü çözümü getirecek olan devlet ve ilgili bakanlıklardır. İzmir Büyükşehir olmasa İzmir’de müzisyenler gerçekten açlıkla karşı karşıya kalacak. Büyükşehir ve İzmir halkına, özellikle de Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. İzmir yardımsever, demokratik bir halk. Hem depremde hem pandemide bunu gördük. Binlerce kez teşekkür ederim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hem yerel sanatçıların desteklenmesi hem de İzmirlileri sanatla buluşturmak için dijital ve gezici etkinlikler düzenliyor. Böylelikle Büyükşehir şimdiye dek 198 Roman müzisyen, 84 sokak sanatçısı ve 77 sahne sanatçısına destek oldu.