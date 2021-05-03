İzmir Büyükşehir'den sanatçılara destek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanatçılara desteğini sürdürüyor. 3 Mayıs İzmirliler Günü ve 5 Mayıs Hıdırellez günü kapsamında 62 İzmirli sanatçı pandemi nedeniyle dijital olarak düzenlenen etkinliklerde yer alıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Haziran sonuna kadar büyük çaplı konser organizasyonu yapmak yerine 1,5 milyon liralık bütçeyi sanatçılar için kullanma kararı doğrultusunda Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı özel günlerde pandemi koşullarına uygun açık alan ve dijital ekinlikler yapmaya devam ediyor. Pandemide zor günler geçiren kültür ve sanat üreticilerine destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir bir sanat için sanatçılarla el ele verdi. 3 Mayıs İzmirliler Günü’nde İzmir’in Renkleri dans gösterisinde 30 dans sanatçısına 15 bin TL destek sağlandı. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek Hıdırellez etkinliğinde 32 çocuk ve genç dansçıya 75 bin TL destek sağlandı.

3 Mayıs İzmirliler Günü’nde İzmir’in Renkleri Dans Gösterisi saat 15.00’de, Hıdırellez Roman Ateşi Dans Gösterisi 5 Mayıs saat 17.00’de İzmirTube ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Pandemi döneminde İzmirli sanatçılara verilen destekler

- 2020 yılının Mayıs ayından itibaren İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı, tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü.

- Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde bir destek verildi.

- Pandeminin ikinci dalgası ile beraber İzmir Sokak Sanatçıları Derneği, İzmir Müzisyenler Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ve sanat inisiyatifleri ile ortak çalışmalar yapıldı. Sanatçıların envanteri ve üyelerin durumu belirlendi.

- 15 Şubat 2021 tarihine kadar 900 sanatçıyla dijital ve gezici sanatsal çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara yaklaşık 450 bin lira kaynak ayrıldı.

- Sanatçılara 2 bin 625 adet hijyen ve gıda paketi dağıtıldı. Hijyen ve gıda paket dağıtımı devam ediyor.

- Pandemi döneminde olumsuz etkilenen klasik müzik sanatçılarından oluşan El Ele Müzik Orkestrası oluşturuldu. Konserlerle 33 sanatçıya toplamda 329 bin liralık destek sağlandı.

- 39. İzmir Tiyatro Günleri İzmirtube üzerinden yayınlanarak tiyatrolara 3 milyon liraya yakın destek verildi.

- 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde 149 Roman sanatçıya 149 bin TL destek sağlandı.

- 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde İzmir Müzisyenler Derneği, Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği ve (Müzik-Sen) Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası sanatçıları görev aldı. Projeyle toplam 80 müzisyene 1000’er TL destek sağlandı.

Dans, animasyon, sihirbazlık, palyaço ve canlı heykel performansları sergileyen 50 performans sanatçısına da 40 bin liralık destek verildi.

- Nisan ayından itibaren gerçekleştirilen açık alan performanslarında sanatçılara 87 bin TL destek sağlandı.

- 23 Nisan otobüs turunda, belediyenin destek verdiği Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) ile Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği’nden (MÜSADER) 46 müzisyen yer aldı.

- 2021 yılında plastik sanatlara 145 bin TL’ye yakın destek sağlandı.