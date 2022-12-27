İzmir Büyükşehir'den Seferihisar'daki üreticiye destek

Yerelde kalkınma hedefiyle küçük üreticiyi desteklemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar’daki 26 üreticiye bölge coğrafyasına uygun sakız koyunu başta olmak üzere 104 küçükbaş hayvan hibe etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda çiftçi ve küçük üreticiye destekler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Seferihisar’da 18'i kadın olmak üzere 26 üreticiye 104 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Daha önceki dağıtımlarla Seferihisar’da 61'i kadın olmak üzere 103 üreticiye 406 küçükbaş hayvan hibe edilmiş oldu.

Seferihisar Üretici Pazarı’nda yapılan dağıtım törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Yelda Celiloğlu, Nuriye Hepterlikçi, Seferihisar Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Gürhan Özata, Sebze ve Meyve Hali Şube Müdürü Sinan Aslan, kooperatif başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulamış ve Ürkmez Köy Tiyatroları, meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Çiftçimiz köyünü, yurdunu terk etmeyecek”



Sözlerine kadın üreticilerin sayısındaki artışa dikkat çekerek başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Coğrafya biz her şeyi vermiş. Ama doğanın bize verdiği güzel imkânlarla eş değer bir hayat yaşamıyoruz. Başkanımız, ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ derken üreticiye verdiği çok somut bir değeri ortaya koyuyor. ‘İnsanlar doğduğu yerde doyacaklar’ diyor. Çiftçimiz köyünü, yurdunu terk etmeyecek. Ama köyünde yurdunda birinci sınıf vatandaş gibi yaşayacak. Üretecek, ürettiğini pazarlayacak. O kazanacak, İzmir kazanacak, Türkiye kazanacak. Üreticimiz daha müreffeh bir hayat yaşasın diye canla başla bu projeyi sürdürüyoruz. Hem bu bölgeye en uygun küçükbaş hayvanı veriyoruz, hem veteriner hizmetlerimizle takip ediyoruz, hem de yem desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Seferihisar’dan ‘Yavaş Modayı’ da yaygınlaştırıyoruz”



İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ise “Küçükbaş hayvancılığı Seferihisar’da geçmiş dönemlerde çok daha yoğun bir şekilde yapılıyordu. Buradaki mezbahaların birden fazla olduğunu, bizden biraz daha büyük yaşta olan kişiler daha iyi biliyorlar. Hayvancılık tabii ki sadece hayvanları dağıtmakla bitmiyor. Bunların daha sonra sütlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. İzmir Köy Koop Birliği olarak hayvanları verdiğimiz üreticiden tekrar alarak çoğalmış bir şekilde tekrar üreticiye verme halkasında yardımcı olmaya çalışıyoruz ve işbirliği içerisindeyiz. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle sütlerinin toplanmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Geçen sene bitme noktasına gelen küçükbaş hayvancılığın Türkiye’ye örnek olacak şekilde Yarımada’da canlandırılması bizleri çok mutlu etti. Bu çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu koyun o kadar bereketli ki, yünleriyle de bizi sarıp sarmalayan doğadaki bir dostumuz. Seferihisar’ın öncülüğünde, koyunun yününden keçeyle yavaş modayı da yaygınlaştırıyoruz. Bunu da el birliğiyle yapabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok şükür”



Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, sakız koyununun İzmir coğrafyasına uygunluğunu ve bereketini anlattı.

Üretici Şennur Sever, burada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak “Bu destek, bizlere de çıktı çok şükür. İnşallah devamını bekliyoruz. Köyde hayvancılık artık çok zorlaştı. Küçükbaş ve büyükbaş olarak desteklerinizi bekliyoruz. Bu hayvanlarımız da inşallah bizlere bereketli gelir” dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Üreticiler çekilen kuralar sonrasında küçükbaş hayvanlarını aldı.

Kırsalda hayvancılığa büyük destek



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla’da 489'u kadın 3 bin 455 üreticiye 13 bini aşkın küçükbaş hayvan dağıtıldı. Böylelikle ekonomik olarak dezavantajlı köylerde alternatif gelir kaynaklarının arttırılmasına destek verildi.