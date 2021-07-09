İzmir Büyükşehir'den seyyar satıcıları umutlandıran adım!

İzmir'deki seyyar esnafı ve sanatkarının sorunlarını çözmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik' sokak satıcılarını umutlandırdı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Başkanı Evren Laçin, "Yönetmeliğin içeriğini bilmiyoruz. Kabul edilmesi halinde umarım kentimiz, rant bekleyenlerin değil seyyar satıcılık yapanların faydalanacağı adil bir yönetmeliğe kavuşur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Meclisi'nde görüşülen "Geçici Süreli İzinlendirilen Seyyar Satış Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" oy birliğiyle Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. Uzun zamandır kentteki seyyar esnaf ve sanatkarlarının kayıt altına alınması, belediyeye işgaliye ücreti, devlete vergi verip, sigorta primlerini ödemek suretiyle sosyal güvenceli bir iş sahibi olmak için çalıştıklarını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, atılan bu olumlu adımın kendileri için son derece önemli olduğunu kaydetti.

"VİCDANA UYGUN OLMALI"

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşerek projelerini aktardıklarını vurgulayan Laçin, "Ziyaretimizde sabit esnaftan uzak alanlarda, gerçekten seyyar esnaflık yapan kişilerin yararlanacağı, hiç kimseye rant alanı yaratılmadan bu işin yapılabileceğini anlattık. Belli çevrelerin bu konuyu bir çıkar meselesine getirmeye çalışması bizim kırmızı çizgimizdir ve asla böyle bir şeye izin vermeyiz. Her şeyin adil, yasal ve vicdanlara uygun olmasını hepimizin isteği" ifadelerini kullandı.

"DAYANAK ÇOK"

Hazırlanan taslağın içeriğini henüz bilmediklerini açıklayan Laçin, "Sabit esnaftan uzak bölgelerde, vatandaşların yürüyüşüne, sosyal yaşamına engel olmadan ve kimseyi rahatsız etmeden çalışalım. Böylece 'sabit esnafın işine engel oluyorsunuz' bahanesi de ortadan kalkar. Türk Ticaret Kanunu'nun 15'nci maddesi seyyar satıcıları zaten 'esnaf' olarak tanımlamakta. Hazırlanan yönetmeliğin de yasal yönden 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Çevre Kanunu, Kabahatler Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (b) fıkrası 14. Maddesinin (a), (m) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52. maddesindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliklere dayandırılmış olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VAR"

Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılındaki 106 sayılı kararı hatırlatan Laçin, "Buna göre, 'Sosyal hukuk devleti kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alır. Çalışma hayatını geliştirip ekonomik önlemler alarak çalışanları korur; onların insan onuruna uygun hayat sürdürmelerini sağlar. Sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirerek güçsüzleri güçlüler karşısında korur' demekte. Çıkacak yönetmeliğin de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına örnek teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.

"HEM SEYYAR HEM SABİT ESNAFI BAĞLIYOR"

Belediye Kanunu'nun, belediyelere sadece seyyarları men etmekten ibaret bir yetki vermediğinin altını çizen Evren Laçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kanun şehrin ekonomisinin geliştirilmesi için gerekenlerin yapılmasını da belediyelere emrediyor. Hem seyyar hem de sabit esnafa yönelik olarak faaliyetlerini ruhsata bağlamak, düzenlemek, yürütülmesine dair kuralları ve koşulları Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunlarına uygun olarak izne bağlamak, ruhsatlandırmak, vergi ve harçları tahsil etmek bu kanunda yer alıyor. Belediye meclisimizde kabul edilecek bu yönetmelik ile bizler de kayıt altına alınabilir, vergimizi verip sigortalı olarak güvenceye kavuşuruz. Ayrıca denetlenebilir, sağlıklı ve kent estetiğiyle uyumlu satış noktaları oluşturulur.

"GEVREK ARAÇLARI GİBİ"

"Yapılacak uygulamanın tıpkı kentimizin belirle noktalarında sabit olarak çalışan gevrek satış arabalarını kapsayan kanun ve yönetmeliklere uygun olacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar söz konusu gevrek araçlarına karşı bir girişimin olmaması bu proje için de olumludur. Yönetmeliğin Meclis'te kabul edilmesi halinde sadece kestane, mısır ve çiçek satışının yapılacağı iddia ediliyor. Fakat ilerleyen süreçte vatandaşlarımızdan gelecek talepler, gerekse başarılı bir örnek olması nedeniyle yetkililerin onayıyla farklı ürünler de satılabileceğine inanıyorum.

"VATANDAŞIN YARARINA"

Bugün dar gelirli vatandaşlarımızın en fazla alışverişini yaptığı, karnını doyurduğu seyyar esnafına gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Hatta zaman zaman seyyar esnafa yönelik zabıta şiddetinde dahi çevredeki esnaflar ve vatandaşlar görevlilere müdahale ederek, seyyarları korumaktadır. Bunun örneklerini sosyal medyada da bolca görebiliriz. İnanıyorum ki, bu yönetmelik ile kentimiz daha da renklenecek ve işsiz sayımız da hızla azalacaktır.