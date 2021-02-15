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İzmir Büyükşehir'den üniversiteye hazırlanan gençlere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Biz Varız” dayanışması kapsamında üniversiteye hazırlanan ihtiyaç sahibi gençlerin kaynak kitapları alabilmeleri için 125 liralık destek kartı veriyor

İzmir Büyükşehir'den üniversiteye hazırlanan gençlere destek
15 Şubat 2021 Pazartesi 13:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan ihtiyaç sahibi gençlerin kaynak kitaplara erişimini sağlamak üzere İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası işbirliğiyle “Kitap Kart” projesini hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi gençlerin soru bankası, konu anlatımlı kitapları ya da yaprak testlerini anlaşmalı kırtasiyelerden alabilmeleri için 125 liralık destek kartı veren Büyükşehir, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmayı ve bu kaygılı süreçte gençlere destek olmayı hedefliyor.

Başvurular “bizizmir.com” üzerinden

İzmir il sınırları içerisinde yaşayan 17-20 yaş arası, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencisi ve mezun gençler “bizizmir.com” üzerinden başvuru yapabilecek.
Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü, kart teslimine gelen gençlere Havagazı Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy Gençlik Yerleşkesi çalışmaları hakkında da bilgi verecek. Büyükşehir böylece sınav hazırlığındaki öğrencilerin gençlik yerleşkeleri hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamayı da hedefliyor. Uzak ilçelerde ikamet eden gençlerin kartları ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri tarafından ulaştırılacak.

Etiketler; #izmir #destek kartı #biz varız
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